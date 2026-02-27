Il mondo in un mazzo di tarocchi

Fabrizio De André è tra gli intellettuali che hanno mostrato un interesse profondo per i tarocchi, ne ha studiato la tradizione simbolica e ne ha tratto spunti e riferimenti che attraversano la sua opera, fino a trovare espressione nelle scenografie dei suoi concerti, come il suo ultimo tour «Mi innamoravo di tutto» del 1997-98. Così, se in Accademia Carrara gli antichi e raffinatissimi tarocchi quattrocenteschi restituiscono un affascinante affresco della vita di corte, delle ricche dimore, dell’otium dei signori, della moda e del modello cortese, invece al Palazzo della Ragione risuonano 31 brani musicali, presentati sotto forma di tarocchi, dove i personaggi più conosciuti delle storie narrate in musica da De André diventano i nuovi Arcani. La struttura simbolica dei tarocchi tradizionali viene riabitata da figure di un’umanità fragile e radicale, quelle a cui De André ha restituito dignità e voce. L’universo degli “ultimi” diventa un nuovo pantheon simbolico, dove la santità non è nei potenti ma in chi vive ai margini e il sacro non è nell’istituzione ma nella fragilità.