L’urlo di Matteo Rizzo che ha fatto la storia del pattinaggio

«Il programma corto dura due minuti e cinquanta, il libero quattro minuti e dieci: c’è quindi oltre un minuto di differenza, che si riflette anche sul piano tecnico. Nel libero sono previsti sette salti contro i tre del corto. A livello di impatto, però, il corto ha un ritmo più serrato e una tensione più alta: è il primo segmento di gara e gli elementi sono pochi, perciò basta un errore per complicare tutto. Nel libero, invece, l’intensità è leggermente inferiore e c’è la possibilità di rimediare a uno sbaglio, anche se resta un programma decisamente più dispendioso dal punto di vista fisico», aggiunge Rizzo. « Quello presentato alle Olimpiadi è stato un programma particolarmente riuscito: l’ho coreografato insieme a Massimo Scali e costruito in una situazione singolare, dato che lui vive a San Francisco. Abbiamo dovuto trovare il modo di lavorare insieme a distanza, ma ero convinto che fosse una musica adatta a me. È un film che amo molto e nel programma ci sono diversi richiami: è stato apprezzato e mi ha esaltato parecchio in quell’Olimpiade».