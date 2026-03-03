Incoronata di Martinengo, sarà un 2026 ricco di eventi tra arte e storia

«Nel corso dell’incontro andremo a concentrarci sulla decorazione pittorica della cappella omonima perché composta da due fasi molto diverse: la più antica risale all’epoca della consacrazione della chiesa, quindi al 1476, e raffigura San Francesco circondato da angeli con dei cartigli e scritte che siamo riusciti a ricollegare a un testo. La seconda è dell’inizio del Seicento, quando Pietro Baschenis provvide a dipingere alcuni episodi della storia francescana accompagnata da una serie di santi – sottolinea lo storico dell’arte e curatore del MITA Centro Culturale di Brescia – Fra le novità che presenteremo in occasione dell’evento ci sono da una parte la lettura sistematica dei cartigli quattrocenteschi, svolta dall’archivista Gianpiero Tiraboschi che è riuscito a collegarla a una fonte scritta che sveleremo durante la conferenza; dall’altra cercheremo di fare ordine in merito agli artisti che hanno lavorato all’interno della cappella alle origini. Molti hanno attribuito quegli affreschi alla famiglia Zamara, ma in realtà loro compaiono soltanto in un documento come testimoni di un atto. Erano intagliatori quindi è difficile attribuire solo a loro quest’opera. Piuttosto si può pensare ad artisti della scuola bembesca, quindi vicini alla famiglia Bembo presente a Cremona, ma al tempo stesso impegnati anche a Brescia e Milano».