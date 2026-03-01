I grandi film del «BANFF» arrivano al Conca Verde di Bergamo

Nel cuore della fittissima foresta equatoriale del Gabon, tra le acque selvagge dell’inesplorato fiume Ivindo, in un luogo fuori dal tempo e lontano da tutto, nasce il duplice viaggio del regista David Arnaud e dei kayakisti del team Send: un’esperienza che è esplorazione e scoperta dei segreti e della profondità del fiume e di se stessi. «Gabon Uncharted», il film di David Arnaud (28’) è un racconto in cui le traiettorie personali e professionali del regista ed ex canoista professionista si intrecciano, portando sul grande schermo un’avventura potente che unisce natura, esplorazione, relazioni e amicizia. Le immagini spettacolari e uniche dei quattro kayakisti – Adrian Mattern, Dane Jackson, Bren Orton e Kalob Grady –e della loro impresa sono un’occasione per indagare nel profondo anche i protagonisti del viaggio e le relazioni all’interno del gruppo, superando il clamore del social, dove il team Send è tra i più noti del settore.