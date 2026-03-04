Cinque insalate senza lattuga perfette per la primavera

Questa insalata è perfetta per la stagione primaverile. La base è fatta con la quinoa, uno “pseudo cereale” (si tratta infatti di una pianta erbacea) con alto contenuto proteico e naturalmente senza glutine. Se bolliti per 10-15 minuti in acqua salata, i semi di quinoa mantengono una consistenza croccante e sono un’ottima alternativa a pasta e riso. A parte preparate il condimento dell’insalata: lavate gli asparagi, scartate la parte più coriacea e pelate la buccia. Per comodità, io li taglio a pezzetti già prima della cottura, ma potete anche cuocerli interi e tagliarli dopo. Dopo qualche minuto in abbondante acqua salata, scolate e lasciate raffreddare. Cuocete le uova sode, toglietele dal guscio e tagliatele a rondelle. Ora componete il piatto: quinoa alla base, asparagi e uova. Finite con del pepe grattato e un filo d’olio extravergine.