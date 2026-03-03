Manlio Graziano ospite a «Tierra» per smontare i luoghi comuni sulla guerra

M.G: Quello forse più celebre è pensare che il nemico sia sempre l’«altro»; ovvero, che noi siamo sempre dalla parte della ragione, mentre gli altri sempre dalla parte del torto. Un luogo comune che viene declinato attraverso tutta una serie di motivazioni ideologiche per le quali noi siamo quelli che si difendono mentre gli altri sono quelli che ci stanno attaccando. Può apparire strano, ma la Germania del 1939 giustificava l’aggressività della sua politica con l’esigenza di doversi difendere. Una posizione simile a quella della Russia del 2022. Concludo affermando che ci sono poi tanti altri aspetti che accompagnano non soltanto lo svolgersi dei conflitti, ma anche la loro preparazione, come, per esempio, la tendenza a dividere il campo in due chiare e distinte opposizioni. Una narrazione semplicistica che traccia una linea netta non soltanto fra «buoni» e «cattivi». Penso alle Crociate o alla Guerra dei trent’anni. Le sfumature sono tante e la contrapposizione manichea che vuole cristiani da un lato e musulmani dall’altro è riduttiva. Come riduttiva è la contrapposizione fra cattolici da un lato e protestanti dall’altro.