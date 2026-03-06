Esistono davvero cervelli «maschili» e «femminili»?

Se diamo un’occhiata al DNA, sembra che uomini e donne abbiano seguito percorsi evolutivi in parte distinti ma interconnessi. Diversi studi mostrano che le differenze biologiche tra uomini e donne possono emergere già a livello genetico. Un’analisi condotta dal Weizmann Institute of Science ha identificato circa 6.500 geni espressi in modo diverso tra uomini e donne: alcuni riguardano caratteristiche sessuali evidenti, ma altri sono collegati a funzioni meno ovvie, come la salute cardiovascolare o la protezione neuronale. Un secondo filone di ricerca mostra che centinaia di geni nel cervello presentano un bias di sesso, cioè si attivano in modo diverso nei cervelli maschili e femminili. In modo sorprendente, circa il 90 per cento di questi geni non si trova sui cromosomi sessuali (X e Y), ma sugli altri cromosomi, e sono regolati da segnali biologici come gli ormoni sessuali. Comprendere differenze e meccanismi è importante per spiegare la suscettibilità ad alcune malattie (come Alzheimer e Parkinson) e alla risposta alle terapie.