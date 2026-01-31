Dal documentario al meme, la vera storia del «pinguino nichilista»

Ricercatrice e bioinformatica, appassionata di scienza e di tutto ciò che accende curiosità. Mi piace scoprire le connessioni tra ricerca e vita quotidiana, e …

In questi ultimi giorni il mio feed di Instagram è stato riempito da pinguini. Quegli uccelli bianchi e neri tanto «carini e coccolosi» che, evolvendosi negli anni, hanno “dimenticato” di volare come i loro antenati perché richiedeva troppe energie per un corpo strutturato come il loro. Soprattutto, un pinguino che cammina da solo verso le montagne dell’Antartide. Lo chiamano «pinguino nichilista», gli attribuiscono pensieri cupi, una consapevole rinuncia al senso, la decisione di andare avanti anche quando non c’è una meta. Il meme ha attraversato TikTok, Instagram e X, è stato reinterpretato e trasformato in simbolo. Ma la storia di quell’immagine, e di ciò che le abbiamo costruito intorno, è molto più complessa e molto più interessante di quanto sembri.