Guida agli eventi del weekend (30 gennaio – 1° febbraio)

Musica dal vivo, tradizioni che accendono l’inverno, grandi feste a tema e appuntamenti per tutta la famiglia: anche questo weekend Bergamo e provincia offrono un ventaglio di occasioni per uscire, incontrarsi e lasciarsi sorprendere. Tra club, piazze, musei e fiere, il tempo libero diventa un invito a vivere il territorio in tutte le sue sfumature.
Venerdì 30 gennaio
La serata si apre con l’energia del rock italiano al Druso di Ranica, dove tornano sul palco I Ministri . Una delle band più incendiarie della scena nazionale porta in provincia il tour «Provincia Popolare», un viaggio musicale che attraversa club grandi e piccoli per far arrivare ovunque la voce del nuovo album. Un live intenso, diretto, senza filtri: sudore, parole e chitarre sotto le luci di uno dei templi della musica dal vivo bergamasca. Per chi ha voglia di cambiare letteralmente ritmo, A Daste Bergamo la pista si riaccende con « The Swing Home Night », un evento gratuito pensato per far ballare e incontrare la comunità swing (e non solo). Alla consolle dj Frenzone, pronto a guidare il pubblico tra swing, boogie e rock’n’roll in un’atmosfera che profuma di jukebox e voglia di leggerezza. Qui non servono passi perfetti: basta lasciarsi trasportare dalla musica e dal piacere di condividere il ballo.
Se non vi bastano queste idee, ecco altre proposte!
Sabato 31 gennaio
Questa ad Ardesio si rinnova uno dei riti più suggestivi dell’arco alpino: la « Scasada del Zenerù ». Una tradizione antica che segna simbolicamente il passaggio tra inverno e primavera, proprio nei giorni considerati un tempo i più freddi dell’anno. Migliaia di persone si uniscono agli ardesiani in un rumoroso corteo tra le vie del centro storico, armati di campanacci, latte e raganelle, per scacciare il freddo e la brutta stagione. Il corteo segue il fantoccio del Zenerù, che al termine viene bruciato in un grande e spettacolare falò. Il ritrovo è alle 20 al Ponte Rino: da lì prende il via una serata che unisce folclore e comunità. Chi invece sogna un tuffo nel passato può dirigersi al Live Music Club per « Voglio tornare negli anni ’90 », il format che celebra un decennio diventato mito. Un unico grande show tra luci, video ed energia pura, per rivivere le hit che hanno segnato un’intera generazione: da Gigi d’Agostino a Gabry Ponte, dagli 883 agli Eiffel 65, passando per molte altre icone. Una notte per cantare, ballare e lasciarsi travolgere dalla nostalgia più pop.
Preferite altro? Date un’occhiata a questi eventi!
Domenica 1° febbraio
La domenica si apre all’insegna dell’arte e della bellezza con « Porte aperte in Aula Picta ». Come ogni prima domenica del mese, il Museo Diocesano di Bergamo – Bernareggi offre la possibilità di visitare gratuitamente l’Aula Picta, antica sala delle udienze del Vescovo di Bergamo e capolavoro dell’arte lombarda del XIII secolo. Gli affreschi, ricchi di colori e simboli, dialogano oggi con uno dei massimi capolavori del Rinascimento: la «Pala di San Bernardino» di Lorenzo Lotto. Un incontro emozionante tra Medioevo e Cinquecento, da scoprire con visite in programma a partire dalle 10.15. Per famiglie, appassionati e curiosi, a Treviglio Fiera arriva « Modellismo in Fiera », l’appuntamento dedicato al modellismo e ai giocattoli, giunto alla sua quarta edizione. Oltre 80 espositori animeranno l’intero padiglione con modelli, collezioni e giochi di ogni tipo. Un appuntamento pensato sia per gli esperti sia per chi si avvicina per la prima volta a questo mondo, con la possibilità di incontrare professionisti e hobbisti, scoprire nuovi prodotti e acquistare direttamente ciò che più incuriosisce.
Non vi abbiamo convinto?
Alla ricerca di altri eventi? Basta consultare la nostra Agenda!