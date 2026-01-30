93FE310D-CB37-4670-9E7A-E60EDBE81DAD Created with sketchtool.
30 Gennaio 2026 Appuntamenti

Guida agli eventi del weekend (30 gennaio – 1° febbraio)

Guida. Da I Ministri a «The Swing Home Night», dalla «Scasada del Zenerù» a «Voglio tornare negli anni ’90», passando per «Porte aperte in Aula Picta» e «Modellismo in Fiera». Ecco i nostri consigli per il fine settimana

Lettura 2 min.
scritto da Eppen


Musica dal vivo, tradizioni che accendono l’inverno, grandi feste a tema e appuntamenti per tutta la famiglia: anche questo weekend Bergamo e provincia offrono un ventaglio di occasioni per uscire, incontrarsi e lasciarsi sorprendere. Tra club, piazze, musei e fiere, il tempo libero diventa un invito a vivere il territorio in tutte le sue sfumature.

Venerdì 30 gennaio

La serata si apre con l’energia del rock italiano al Druso di Ranica, dove tornano sul palco I Ministri . Una delle band più incendiarie della scena nazionale porta in provincia il tour «Provincia Popolare», un viaggio musicale che attraversa club grandi e piccoli per far arrivare ovunque la voce del nuovo album. Un live intenso, diretto, senza filtri: sudore, parole e chitarre sotto le luci di uno dei templi della musica dal vivo bergamasca. Per chi ha voglia di cambiare letteralmente ritmo, A Daste Bergamo la pista si riaccende con « The Swing Home Night », un evento gratuito pensato per far ballare e incontrare la comunità swing (e non solo). Alla consolle dj Frenzone, pronto a guidare il pubblico tra swing, boogie e rock’n’roll in un’atmosfera che profuma di jukebox e voglia di leggerezza. Qui non servono passi perfetti: basta lasciarsi trasportare dalla musica e dal piacere di condividere il ballo.

Se non vi bastano queste idee, ecco altre proposte!

30
Ven
Gennaio
h.20:45 / 22:30
Sala Polivalente, Palazzo Comunale Castel Rozzone
Gino Bartali, eroe silenzioso

In occasione della Giornata della Memoria, alla Sala Polivalente del Palazzo Comunale di Castel Rozzone è in programma uno spettacolo dedicato al celebre ciclista italiano, che ha salvato centinaia di ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale.

Spettacoli
30
Ven
Gennaio
h.20:45 / 22:00
Centro Polifunzionale UFO Ponte San Pietro
Il Bradipo e la Carpa

In occasione della Giornata della Memoria, alla Sala Lydia Gelmi Cattaneo del Centro Polifunzionale (UFO) la compagnia teatrale Carnevale presenta lo spettacolo Il Bradipo e la Carpa.

Spettacoli
30
Ven
Gennaio
h.22:00 / 23:55
UFO Live Mozzo
Dreams of Glass

All'UFO di Mozzo, una serata dedicata alla musica con il tributo live alla band americana dei Smashing Pumpinks.

Musica
30
Ven
Gennaio
h.21:00 / 23:00
Auditorium "Modernissimo" Nembro
La vita, amico, è l'arte dell'incontro

All'Auditorium Modernissimo di Nembro, il concerto cantautorale di Frosio e Montmasson, due artisti bergamaschi che hanno deciso di collaborare per provare ad uscire dalla dimensione solitaria del cantautore.

Musica
30
Ven
Gennaio
h.20:00 / 22:00
Teatro Donizetti Bergamo
Carmen

Al Teatro Donizetti, per gli appuntamenti di «Opera&Concerti», sul palco un'opera rappresentata sulle scene di tutto il mondo: «Carmen» è un’opera simbolica della ricerca della libertà di amare e raffigurazione plastica della violenza di genere.

Teatro
30
Ven
Gennaio
h.20:45 / 22:30
Sala Polivalente Mario Giupponi San Giovanni Bianco
L’antifascismo. Una tradizione generativa (1945/2025)

Andrea Rapini ospite della rassegna di incontri per capire il presente di ANPI provinciale di Bergamo. Per l’11esima edizione tre serate con alcuni tra i più importanti pensatori italiani contemporanei.

Incontri

Sabato 31 gennaio

Questa ad Ardesio si rinnova uno dei riti più suggestivi dell’arco alpino: la « Scasada del Zenerù ». Una tradizione antica che segna simbolicamente il passaggio tra inverno e primavera, proprio nei giorni considerati un tempo i più freddi dell’anno. Migliaia di persone si uniscono agli ardesiani in un rumoroso corteo tra le vie del centro storico, armati di campanacci, latte e raganelle, per scacciare il freddo e la brutta stagione. Il corteo segue il fantoccio del Zenerù, che al termine viene bruciato in un grande e spettacolare falò. Il ritrovo è alle 20 al Ponte Rino: da lì prende il via una serata che unisce folclore e comunità. Chi invece sogna un tuffo nel passato può dirigersi al Live Music Club per « Voglio tornare negli anni ’90 », il format che celebra un decennio diventato mito. Un unico grande show tra luci, video ed energia pura, per rivivere le hit che hanno segnato un’intera generazione: da Gigi d’Agostino a Gabry Ponte, dagli 883 agli Eiffel 65, passando per molte altre icone. Una notte per cantare, ballare e lasciarsi travolgere dalla nostalgia più pop.

Preferite altro? Date un’occhiata a questi eventi!

31
Sab
Gennaio
h.11:00 / 19:00
Daste Bergamo
Vinokilo

La Vintage Kilo Sale più famosa d'Europa sta arrivando a Bergamo! Con abiti vintage di alta qualità e delle migliori marche, un vero e proprio mercato con tante chicche vendute al chilo.

Manifestazioni
31
Sab
Gennaio
h.20:45 / 23:00
Cinema Teatro Crystal Lovere
Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli

Prosegue la 23esima edizione della stagione teatrale al Teatro Crystal di Lovere con Simone Cristicchi, nel doppio appuntamento di sabato e domenica. Uno spettacolo dedicato alla figura di San Francesco.

Spettacoli
31
Sab
Gennaio
h.21:00 / 23:55
Ink Club Bergamo
MxRxGxA

Torna all'Ink Club di Bergamo una serata puramente rap e hip hop, con i migliori artisti della scena. Sul palco il Collettivo MRGA.

Musica
31
Sab
Gennaio
h.21:00 / 23:00
Teatro Civico Dalmine
Le Bambine di Terezin

In occasione della Giornata della Memoria e per la rassegna «C'è un tempo da scoprire», un monologo sul ghetto modello della Repubblica Ceca riservato ad artisti, musicisti e bambini.

Spettacoli
31
Sab
Gennaio
h.14:30 / 15:00
Piazza dell'Orologio Clusone
Il mondo in bianco e nero

Una speciale caccia al tesoro storica a squadre per le vie del centro di Clusone, alla scoperta delle tradizioni che vi catapulteranno in un'altra epoca storica.

Manifestazioni
31
Sab
Gennaio
h.20:00 / 23:00
Oratorio Valbondione
Scasada di Gennaio

Un’antica tradizione che risveglia il cuore delle montagne bergamasche attraverso il suono dei campanacci e il calore della comunità riunita attorno al fuoco.

Manifestazioni

Domenica 1° febbraio

La domenica si apre all’insegna dell’arte e della bellezza con « Porte aperte in Aula Picta ». Come ogni prima domenica del mese, il Museo Diocesano di Bergamo – Bernareggi offre la possibilità di visitare gratuitamente l’Aula Picta, antica sala delle udienze del Vescovo di Bergamo e capolavoro dell’arte lombarda del XIII secolo. Gli affreschi, ricchi di colori e simboli, dialogano oggi con uno dei massimi capolavori del Rinascimento: la «Pala di San Bernardino» di Lorenzo Lotto. Un incontro emozionante tra Medioevo e Cinquecento, da scoprire con visite in programma a partire dalle 10.15. Per famiglie, appassionati e curiosi, a Treviglio Fiera arriva « Modellismo in Fiera », l’appuntamento dedicato al modellismo e ai giocattoli, giunto alla sua quarta edizione. Oltre 80 espositori animeranno l’intero padiglione con modelli, collezioni e giochi di ogni tipo. Un appuntamento pensato sia per gli esperti sia per chi si avvicina per la prima volta a questo mondo, con la possibilità di incontrare professionisti e hobbisti, scoprire nuovi prodotti e acquistare direttamente ciò che più incuriosisce.

Non vi abbiamo convinto?

1
Dom
Febbraio
h.21:00 / 23:00
Cineteatro Gavazzeni Seriate
Dove tutto può accadere

Al Cineteatro Gavazzeni di Seriate, Gabriella Greison racconterà la storia del fisico britannico Paul Dirac, creatore della meccanica quantistica e premio Nobel nel 1933.

Spettacoli
1
Dom
Febbraio
h.17:00 / 18:30
Auditorium "Modernissimo" Nembro
Disney swing

All'Auditorium Modernissimo di Nembro, un concerto che ripercorre la musica dei cartoni animati Disney, proponendone una versione jazz.

Musica
1
Dom
Febbraio
h.17:00 / 21:30
Druso Ranica
Druso Balera

In una giornata fredda, durante l’inverno, si scalda la pista della Balera. Immergetevi in questa domenica pomeriggio e lasciatevi andare in una magica sala da ballo.

Musica
1
Dom
Febbraio
h.15:00 / 16:00
Museo dei Tasso e della Storia pos… Camerata Cornello
Scrivere lettere con inchiostro, penna d'oca e ceralacca

Come è provare a scrivere una lettera con penna d’oca e inchiostro? Un pomeriggio di laboratori per scoprire la storia delle lettere e della loro scrittura prima dell’avvento del pennino e della penna a sfera.

Bambini / Laboratori per bambini
1
Dom
Febbraio
h.10:00 / 12:00
ChorusLife Bergamo
Vintage Pit-Stop

ChorusLife accende i riflettori sul raduno statico dedicato alle auto e moto d’epoca, affiancate da modelli moderni diventati icone.

Manifestazioni
1
Dom
Febbraio
h.15:00 / 16:00
La Torre del Sole Brembate di Sopra
Favole e Animali del Cielo

Un viaggio tra stelle e miti! Scoprite le storie nascoste dietro le costellazioni. Al Planetario della Torre del Sole, un'avventura tra miti e leggende vi aspetta! Perfetto per grandi e piccini.

Scienza

Alla ricerca di altri eventi? Basta consultare la nostra Agenda!

