Guida agli eventi del weekend (30 gennaio – 1° febbraio)

La domenica si apre all’insegna dell’arte e della bellezza con « Porte aperte in Aula Picta ». Come ogni prima domenica del mese, il Museo Diocesano di Bergamo – Bernareggi offre la possibilità di visitare gratuitamente l’Aula Picta, antica sala delle udienze del Vescovo di Bergamo e capolavoro dell’arte lombarda del XIII secolo. Gli affreschi, ricchi di colori e simboli, dialogano oggi con uno dei massimi capolavori del Rinascimento: la «Pala di San Bernardino» di Lorenzo Lotto. Un incontro emozionante tra Medioevo e Cinquecento, da scoprire con visite in programma a partire dalle 10.15. Per famiglie, appassionati e curiosi, a Treviglio Fiera arriva « Modellismo in Fiera », l’appuntamento dedicato al modellismo e ai giocattoli, giunto alla sua quarta edizione. Oltre 80 espositori animeranno l’intero padiglione con modelli, collezioni e giochi di ogni tipo. Un appuntamento pensato sia per gli esperti sia per chi si avvicina per la prima volta a questo mondo, con la possibilità di incontrare professionisti e hobbisti, scoprire nuovi prodotti e acquistare direttamente ciò che più incuriosisce.