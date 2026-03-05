Milano Cortina, la prima Olimpiade dell’era aumentata grazie all’intelligenza artificiale

Un secondo aspetto che non va sottovalutato è la possibilità di prevenire eventuali infortuni personalizzando i carichi di allenamento, l’alimentazione e il recupero attraverso i risultati raccolti con l’IA e la tecnologia indossabile dagli atleti. Incrociando le analisi e monitoraggi di dati biometrici come frequenza cardiaca e affaticamento, medici ed esperti hanno la possibilità di offrire agli sportivi consigli e percorsi adeguati, anche in fase di ripresa da incidenti che fanno parte della carriera di un atleta.