Il futuro del pattinaggio mondiale si costruisce all’IceLab di Bergamo

Ma il valore non si vede solo nelle medaglie. Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini hanno partecipato ai Giochi, concludendo al dodicesimo posto la gara a coppie. «IceLab ci ha svoltato la carriera perché, quando abbiamo iniziato a gareggiare insieme, abbiamo provato un po’ a Sesto San Giovanni, ma appena ha aperto l’IceLab a Bergamo ci siamo spostati insieme e siamo un po’ invecchiati con queste pareti. IceLab ha ormai dieci anni e sono dieci anni che noi siamo qui – ricordano Ghilardi e Ambrosini – Il progetto della società è andato di fatto di pari passo con noi e, anche nei giorni delle Olimpiadi, abbiamo sempre avuto un appoggio qui davanti a casa. Se serviva qualcosa, abbiamo sempre avuto le porte aperte e pensiamo che qui ci sia veramente tutto ciò che serve a un pattinatore. E questo non è scontato in Italia».