La dieta del buon umore: cosa mettere nel piatto quando arriva la tristezza

Nel precedente articolo dedicato alla gioia abbiamo visto come il triptofano – presente in pollo e carni bianche, latticini, pesce, semi oleosi e altri alimenti proteici – rappresenti il vero e proprio «mattone» biochimico della felicità, perché è il precursore della serotonina. Quando parliamo di tristezza, però, la prospettiva cambia. Non basta introdurre triptofano: diventa fondamentale la sua biodisponibilità, cioè la reale capacità di raggiungere il cervello. Questo processo è facilitato quando gli alimenti ricchi di triptofano vengono associati a carboidrati complessi — come pane o pasta integrali — che ne favoriscono il passaggio attraverso la barriera emato-encefalica.