«Dragon Ball», un successo planetario di quarant’anni

Dal 7 giugno 1999 «Dragon Ball» sbarcò su Italia uno alle 13.30. Vennero create appositamente delle sigle in italiano (sino ad allora erano state usate quelle giapponesi) e venne posizionato nella fascia oraria del primo pomeriggio, venendo seguito nelle prime puntate da oltre due milioni di spettatori. Va precisato però che Mediaset aveva già in programmazione la serie «Dragon Ball Z» dal giugno del 1998 e aveva attivamente collaborato al doppiaggio Merak. In ogni caso, il successo fu tale che in pochi anni nacquero raccolte in edicola di VHS, statue da collezione, scacchi e manuali di ogni tipo. Un successo talmente sconvolgente da far distribuire le VHS della serie «Dragon Ball GT» ancora prima della messa in onda televisiva, causando parecchia confusione tra i fan nostrani (di cui il sottoscritto faceva e fa tutt’ora parte).