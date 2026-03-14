Il segreto dei tulipani e degli altri bulbi che fioriscono a primavera

Ancora oggi il centro mondiale della produzione di bulbi ornamentali è l’Olanda. Il clima fresco, i terreni sabbiosi e una lunga tradizione orticola hanno trasformato questo Paese in una capitale della coltivazione dei bulbi. Intere regioni sono dedicate a questa produzione. In primavera i campi si trasformano in distese colorate che sembrano tessuti geometrici stesi sul paesaggio. Milioni di tulipani, narcisi e giacinti vengono coltivati ogni anno, raccolti, selezionati e distribuiti in tutto il mondo. La coltivazione è altamente specializzata e segue cicli molto precisi. I bulbi vengono estratti dal terreno, calibrati in base alla dimensione e conservati fino alla stagione di vendita. Ed è proprio qui che nasce uno degli equivoci più comuni tra i giardinieri occasionali: i bulbi si acquistano e si piantano mesi prima della fioritura.