Guida agli eventi del weekend (13 – 15 marzo)

Ci siamo, le giornate tornano ad allungarsi sempre più e la primavera inizia tiepidamente a farsi viva. In un periodo di meteo instabile, la nostra guida agli eventi del weekend rimane una certezza. Anche questa settimana, abbiamo raccolto per voi gli appuntamenti imperdibili, adatti per ogni situazione e… temperatura.
Venerdì 13 marzo
Il fine settimana inizia a teatro, con due spettacoli pronti a regalare risate e riflessioni al pubblico. Questa sera alle 21 il palco del Chorus Life Arena di Bergamo ospiterà Angelo Pintus, uno dei comici italiani più amati. Il suo nuovo spettacolo «Nabana» sarà un viaggio comico e intelligente attraverso la vita quotidiana, le relazioni e le stranezze del nostro tempo. Lo spettacolo si ripeterà anche nelle giornate di sabato 14 marzo, sempre alle 21, e domenica 15 marzo alle 15.30. Al TNT – Teatro Nuovo di Treviglio continuerà invece la stagione teatrale. Alle 21, imperdibile sarà il nuovo spettacolo di Ippolita Baldini. « Una ballata di Chiara » porterà infatti in scena un avvicendamento continuo di personaggi, guidati dalla saggezza e dall’insegnamenti di Chiara d’Assisi, detta la Santa.
Preferite altro? Il weekend è appena iniziato.
Sabato 14 marzo
La Fondazione Adriano Bernareggi proporrà nel pomeriggio una visita guidata speciale che diventerà l’occasione per immergersi nel percorso artistico del celebre pittore bergamasco Lorenzo Lotto. Con « Tutto Lotto » il pubblico potrà esplorare diversi luoghi di Bergamo, in cui sono custodite le opere dell’artista: il percorso partirà alle 15 dalla Sala III del Museo Diocesano Adriano Bernareggi per proseguire in Aula Picta, dove è esposta la «Pala di San Bernardino». La visita si concluderà nel coro della Basilica di Santa Maria Maggiore, custode delle trentasei tarsie lignee ideate da Lotto e intarsiate da Giovan Francesco Capoferri. In occasione del «Bergamo Film Meeting», sarà possibile partecipare a un seminario dedicato al cinema di Pierre-Luc Granjon in lingua inglese. « Petite escapade nel mondo animato di Pierre-Luc Granjon » è in programma alle 16.30 presso la Sala Galmozzi della Biblioteca Caversazzi. L’evento è a ingresso gratuito, la prenotazione è consigliata via mail. Sempre sabato, alle 22, l’Auditorium CULT! ospiterà la cerimonia di premiazione della 44esima edizione della rassegna cinematografica.
Non vi basta? Altri appuntamenti vi aspettano!
Domenica 15 marzo
Questo fine settimana sarà dedicato a uno degli appuntamenti più attesi in città e che oggi culminerà con la « Sfilata di Mezza Quaresima ». Durante il pomeriggio, a partire dalle 15, i carri allegorici e i gruppi, radunati in piazza Marconi, sfileranno lungo viale Papa Giovanni XXIII, tra maschere, musica, colori e ironia, per celebrare la storia, il folclore e lo spirito popolare che da secoli animano Bergamo. La giornata si concluderà in piazza Matteotti alle 20, come da tradizione, con il rasgamènt de la ègia , rito che affonda le sue radici nei riti dionisiaci di purificazione e rinnovamento attraverso il fuoco. Ad Alzano Lombardo proseguirà nel «Il Teatro delle Meraviglie», la stagione teatrale di Pandemonium Teatro dedicata ai più piccoli e alle famiglie al Teatro degli Storti. Sul palco andrà in scena alle 16.30 « Cappuccetti Matti », uno spettacolo per bambini dai 5 ai 10 anni, che nasce da tre testi di Rodari e che invita il pubblico ad aprirsi al pensiero creativo e libero.
Non vi abbiamo convinto?
Alla ricerca di altri eventi? Basta consultare la nostra Agenda!