Guida agli eventi del weekend (13 – 15 marzo)

Questo fine settimana sarà dedicato a uno degli appuntamenti più attesi in città e che oggi culminerà con la « Sfilata di Mezza Quaresima ». Durante il pomeriggio, a partire dalle 15, i carri allegorici e i gruppi, radunati in piazza Marconi, sfileranno lungo viale Papa Giovanni XXIII, tra maschere, musica, colori e ironia, per celebrare la storia, il folclore e lo spirito popolare che da secoli animano Bergamo. La giornata si concluderà in piazza Matteotti alle 20, come da tradizione, con il rasgamènt de la ègia , rito che affonda le sue radici nei riti dionisiaci di purificazione e rinnovamento attraverso il fuoco. Ad Alzano Lombardo proseguirà nel «Il Teatro delle Meraviglie», la stagione teatrale di Pandemonium Teatro dedicata ai più piccoli e alle famiglie al Teatro degli Storti. Sul palco andrà in scena alle 16.30 « Cappuccetti Matti », uno spettacolo per bambini dai 5 ai 10 anni, che nasce da tre testi di Rodari e che invita il pubblico ad aprirsi al pensiero creativo e libero.