< Home
13 Marzo 2026 Appuntamenti

Guida agli eventi del weekend (13 – 15 marzo)

Guida. Dallo spettacolo di Angelo Pintus a «Una ballata per Chiara», dagli appuntamenti di «Bergamo Film Meeting» a «Cappuccetti Matti», passando per la «Festa di Mezza Quaresima». Ecco i nostri consigli per questo fine settimana

Lettura 2 min.
scritto da Eppen
La rivista online dedicata alla cultura e al tempo libero di Bergamo e provincia

Ci siamo, le giornate tornano ad allungarsi sempre più e la primavera inizia tiepidamente a farsi viva. In un periodo di meteo instabile, la nostra guida agli eventi del weekend rimane una certezza. Anche questa settimana, abbiamo raccolto per voi gli appuntamenti imperdibili, adatti per ogni situazione e… temperatura.

Venerdì 13 marzo

Il fine settimana inizia a teatro, con due spettacoli pronti a regalare risate e riflessioni al pubblico. Questa sera alle 21 il palco del Chorus Life Arena di Bergamo ospiterà Angelo Pintus, uno dei comici italiani più amati. Il suo nuovo spettacolo «Nabana» sarà un viaggio comico e intelligente attraverso la vita quotidiana, le relazioni e le stranezze del nostro tempo. Lo spettacolo si ripeterà anche nelle giornate di sabato 14 marzo, sempre alle 21, e domenica 15 marzo alle 15.30. Al TNT – Teatro Nuovo di Treviglio continuerà invece la stagione teatrale. Alle 21, imperdibile sarà il nuovo spettacolo di Ippolita Baldini. « Una ballata di Chiara » porterà infatti in scena un avvicendamento continuo di personaggi, guidati dalla saggezza e dall’insegnamenti di Chiara d’Assisi, detta la Santa.

Preferite altro? Il weekend è appena iniziato.

13
Ven
Marzo
h.18:30 / 15:00
Palatenda Sotto il Monte Giovanni XXIII
Festa di San Patrizio

Dal 13 al 15 marzo, un weekend dedicato ai festeggiamenti di San Patrizio a tema irlandese, tra musica, cibo e tanta birra, presso il Palatenda di Sotto il Monte.

Manifestazioni
13
Ven
Marzo
h.19:00 / 22:00
NXT Station Bergamo
Derby delle Valli

Al NXT Station di Bergamo, è in programma un appuntamento gastronomico dedicato a due simboli della cucina lombarda: casoncelli e pizzoccheri. Un percorso culinario che celebra le eccellenze e le tradizioni delle valli bergamasche e valtellinesi.

Food
13
Ven
Marzo
h.09:15 / 19:30
Teatro Donizetti Bergamo
Puccini visionario, tra musica e immagine

Presso la prestigiosa Sala Tremaglia del Teatro Donizetti di Bergamo, è in programma il Convegno Internazionale di studi sulla vita e sulle opere del compositore italiano Giacomo Puccini, accompagnato da un concerto del Politecnico delle Arti.

Incontri
13
Ven
Marzo
h.23:30 / 23:50
Zero Club Bergamo
Disorder

Debutta allo Zero Club di Bergamo un nuovo format di dj set, che propone musica alternative e underground dalle sonorità indie rock e punk, per riportare in città l'atmosfera nostalgica che ha segnato per anni la scena notturna bergamasca.

Musica
13
Ven
Marzo
h.21:00 / 22:30
Urgnano Urgnano
Escape Castle

Al Castello di Urgnano, torna la versione più estesa della classica escape room, durante la quale gustare anche le bellezze artistiche del castello.

Spettacoli
13
Ven
Marzo
h.20:30 / 23:55
Bernabò Bergamo
Delitto a Las Vegas - Cena con delitto

La cena con delitto è uno spettacolo teatrale, divertente e coinvolgente, dove i commensali sono passivi fruitori dello spettacolo è un modo originale di trascorrere un serata diversa dal solito.

Manifestazioni

Sabato 14 marzo

La Fondazione Adriano Bernareggi proporrà nel pomeriggio una visita guidata speciale che diventerà l’occasione per immergersi nel percorso artistico del celebre pittore bergamasco Lorenzo Lotto. Con « Tutto Lotto » il pubblico potrà esplorare diversi luoghi di Bergamo, in cui sono custodite le opere dell’artista: il percorso partirà alle 15 dalla Sala III del Museo Diocesano Adriano Bernareggi per proseguire in Aula Picta, dove è esposta la «Pala di San Bernardino». La visita si concluderà nel coro della Basilica di Santa Maria Maggiore, custode delle trentasei tarsie lignee ideate da Lotto e intarsiate da Giovan Francesco Capoferri. In occasione del «Bergamo Film Meeting», sarà possibile partecipare a un seminario dedicato al cinema di Pierre-Luc Granjon in lingua inglese. « Petite escapade nel mondo animato di Pierre-Luc Granjon » è in programma alle 16.30 presso la Sala Galmozzi della Biblioteca Caversazzi. L’evento è a ingresso gratuito, la prenotazione è consigliata via mail. Sempre sabato, alle 22, l’Auditorium CULT! ospiterà la cerimonia di premiazione della 44esima edizione della rassegna cinematografica.

Non vi basta? Altri appuntamenti vi aspettano!

14
Sab
Marzo
h.09:30 / 19:30
Centro Culturale San Bartolomeo Bergamo
Silenzi Orobici

Al Centro Culturale San Bartolomeo, una mostra di pittura Pirola Valerio, con l’intento di valorizzare le Orobie della ValSeriana e Val di Scalve, attraverso opere pittoriche che riproducono le bellezze del nostro territorio.

Arte / Mostra
14
Sab
Marzo
h.10:00 / 20:00
Luoghi vari - Franciacorta Iseo
Festival di Primavera in Franciacorta

Durante il fine settimana di sabato 14 e domenica 15 marzo la Franciacorta celebra l’arrivo della Primavera con un weekend da trascorrere tra cantine aperte, gustose proposte enogastronomiche e coinvolgenti iniziative culturali e sportive.

Manifestazioni
14
Sab
Marzo
h.17:30 / 18:30
Galleria Cartacea Bergamo
Charles Frèger: Aam Aashta

Alla Cartacea Galleria di Bergamo, è in programma la presentazione del progetto «Aam Aashta», dell'artista francese Charles Frènger realizzato in India.

Arte / Mostra
14
Sab
Marzo
h.20:45 / 22:00
Auditorium Comunale Ranica
MOZTRI!

Una replica dello spettacolo «MOZTRI!» da donare alla Fondazione Soleterre, in cui sarà possibile anche acquistare il libro I miei mostri gentili di Chiara e Francesca Gualandris, sempre allo scopo di sostenere i progetti della Fondazione.

Spettacoli
14
Sab
Marzo
h.21:00 / 23:00
Teatro di Loreto Bergamo
Le lacrime di Achille

Si conclude «Young Adult» di Pandemonium Teatro, la stagione teatrale per giovani adulti al Teatro di Loreto. Sul palco Teatro del Buratto con la storia di Achille e Patroclo.

Spettacoli
14
Sab
Marzo
h.21:00 / 22:30
Urgnano Urgnano
Escape Castle

Al Castello di Urgnano, torna la versione più estesa della classica escape room, durante la quale gustare anche le bellezze artistiche del castello.

Spettacoli

Domenica 15 marzo

Questo fine settimana sarà dedicato a uno degli appuntamenti più attesi in città e che oggi culminerà con la « Sfilata di Mezza Quaresima ». Durante il pomeriggio, a partire dalle 15, i carri allegorici e i gruppi, radunati in piazza Marconi, sfileranno lungo viale Papa Giovanni XXIII, tra maschere, musica, colori e ironia, per celebrare la storia, il folclore e lo spirito popolare che da secoli animano Bergamo. La giornata si concluderà in piazza Matteotti alle 20, come da tradizione, con il rasgamènt de la ègia , rito che affonda le sue radici nei riti dionisiaci di purificazione e rinnovamento attraverso il fuoco. Ad Alzano Lombardo proseguirà nel «Il Teatro delle Meraviglie», la stagione teatrale di Pandemonium Teatro dedicata ai più piccoli e alle famiglie al Teatro degli Storti. Sul palco andrà in scena alle 16.30 « Cappuccetti Matti », uno spettacolo per bambini dai 5 ai 10 anni, che nasce da tre testi di Rodari e che invita il pubblico ad aprirsi al pensiero creativo e libero.

Non vi abbiamo convinto?

15
Dom
Marzo
h.10:00 / 12:00
Bergamo Alta - Colle Aperto Bergamo
UH! Urban Hiking

Stanchi di salire in Città Alta sempre dalla solita scaletta? Una visita guidata alla scoperta delle stradine secondarie e scorci inediti di Città Alta.

Outdoor / Escursione guidata
15
Dom
Marzo
h.10:00 / 12:00
Ponte Celso Pumenengo
Ri-scoprirsi

Al Ponte Celsio Gandini, sono in programma una serie di passeggiate guidate con la metodologia Naturetherapy, riscoprendo il valore prezioso degli scorci naturali del territorio.

Outdoor
15
Dom
Marzo
h.10:00 / 19:00
Daste Bergamo
La centrale dei dischi

Una mostra e un mercato interamente dedicati al mondo dei vinili e dei CD all'interno della ex centrale elettrica cittadina.

Manifestazioni
15
Dom
Marzo
h.15:00 / 21:00
Monte Pora Castione della Presolana
Pora 90s

Una serata di musica e divertimento in cima al Monte Pora per prendersi una pausa dalla routine di tutti i giorni.

Musica
15
Dom
Marzo
h.16:00 / 17:00
Castello di Malpaga Cavernago
Ceramisti al Castello

Al Castello di Malpaga, è in programma un laboratorio per bambini da 6 a 10 anni che li renderà piccoli artigiani per un giorno.

Bambini / Laboratori per bambini
15
Dom
Marzo
h.16:00 / 17:00
Castello di Malpaga Cavernago
Ceramisti al Castello

Al Castello di Malpaga, è in programma un laboratorio per bambini da 6 a 10 anni che li renderà piccoli artigiani per un giorno.

Bambini / Laboratori per bambini

Alla ricerca di altri eventi? Basta consultare la nostra Agenda!

Approfondimenti
09/03/2026
Appuntamenti
Il Carnevale torna in città. Grande attesa per la «Festa di Mezza Quaresima»
Articolo. Torna questo fine settimana, dal 13 al 15 marzo, l’appuntamento promosso dal Ducato di Piazza …
12/03/2026
Altro
Daniela Giordano, «Così il Politecnico delle Arti sta ridisegnando la formazione artistica a Bergamo»
Intervista. La direttrice spiega come l’istituzione stia diventando un’infrastruttura culturale tra formazione, ricerca e connessioni con …
12/03/2026
Green
Il futuro delle Orobie è di chi sa rispettarle (in silenzio)
Articolo. Un alpinista che insegue l’alba sulle vette e un pittore che racconta il silenzio delle …
11/03/2026
Altro
NEET, il problema non sono i giovani
Articolo. Il 15,2 per cento dei giovani italiani tra i 15 e i 29 anni risulta …