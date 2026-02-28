Le Olimpiadi passano, ma i problemi alla mobilità no

Nei fatti, comunque, non sembrano esserci stati potenziamenti significativi del trasporto pubblico, anzi, la cronaca ha riportato episodi molto eloquenti a riguardo. A San Vito di Cadore, ad esempio, il prezzo dei bus ha subito un forte rincaro ed è noto il caso di un autista che ha lasciato a piedi un ragazzino residente che possedeva il biglietto con la vecchia tariffa. In Valtellina, il trasporto ferroviario è rimasto fermo durante le ultime tre estati per lavori infrastrutturali legati ai Giochi, eppure tra il 6 e il 22 febbraio le linee Sondrio-Tirano e Lecco-Colico-Sondrio sono state sostituite da autobus, obbligando anche studenti e pendolari a spostarsi su gomma. I lavori sulla linea, a quanto pare, continueranno anche nell’estate 2026.