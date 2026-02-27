Guida agli eventi del weekend (27 febbraio – 1 marzo)

Un evento atteso da tempo: all’Accademia Carrara va in scena la più importante riunione mai realizzata del mazzo dei Tarocchi Colleoni. Per la prima volta, le 74 carte miniate da Bonifacio Bembo e Antonio Cicognara tornano insieme, riunendo i nuclei custoditi tra Bergamo, la Morgan Library & Museum di New York e una collezione privata bergamasca. Un’occasione rara per osservare da vicino dettagli, dorature, simboli e tecniche esecutive e per attraversare sei secoli di storia dei tarocchi: nati come gioco aristocratico nel Quattrocento, divenuti passatempo popolare con la stampa e poi strumento di divinazione capace di affascinare generazioni. La mostra, dal titolo « Tarocchi. Le origini, le carte, la fortuna » e visitabile da oggi, è viaggio tra arte, fortuna e immaginario che parla ancora al presente. All’Auditorium Modernissimo di Nembro, la scena questa sera si fa sentiero. « Sèntér Desmèss » è infatti uno spettacolo teatrale che intreccia testimonianze alpinistiche, storie industriali e memorie della Val Seriana, con la Presolana a fare da bussola simbolica. La parete nord della Presolana diventa il prisma attraverso cui rileggere imprese, trasformazioni e identità di un territorio. Teatro di narrazione, immagini, frammenti audiovisivi e materiali d’archivio costruiscono, grazie al progetto di Fondazione Ravasio, una cartografia emotiva che interroga il pubblico su ciò che resta, ciò che resiste e ciò che sta nascendo.