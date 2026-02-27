93FE310D-CB37-4670-9E7A-E60EDBE81DAD Created with sketchtool.
CULTURA
CIBO
BAMBINI
OUTDOOR
EXTRA
MAGAZINE
AGENDA
L'ECO CAFÉ
PARITÀ DI GENERE
93FE310D-CB37-4670-9E7A-E60EDBE81DAD Created with sketchtool.
< Home
27 Febbraio 2026 Appuntamenti

Guida agli eventi del weekend (27 febbraio – 1 marzo)

Guida. Dalla nuova mostra dell’Accademia Carrara di Bergamo a «Sèntér Desmèss», da «Crossroads» a «We love 2000», passando per le «Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali». Ecco i nostri consigli per questo fine settimana

Lettura 2 min.
scritto da Eppen
La rivista online dedicata alla cultura e al tempo libero di Bergamo e provincia

Si sente nell’aria qualcosa di diverso: le giornate si allungano, la luce cambia, la voglia di uscire cresce. È un anticipo di primavera che porta con sé storie da riscoprire, musica da cantare, castelli da attraversare e palchi su cui fermarsi ad ascoltare. Un fine settimana per respirare aria di festa in tutta la nostra provincia.

Venerdì 27 febbraio

Un evento atteso da tempo: all’Accademia Carrara va in scena la più importante riunione mai realizzata del mazzo dei Tarocchi Colleoni. Per la prima volta, le 74 carte miniate da Bonifacio Bembo e Antonio Cicognara tornano insieme, riunendo i nuclei custoditi tra Bergamo, la Morgan Library & Museum di New York e una collezione privata bergamasca. Un’occasione rara per osservare da vicino dettagli, dorature, simboli e tecniche esecutive e per attraversare sei secoli di storia dei tarocchi: nati come gioco aristocratico nel Quattrocento, divenuti passatempo popolare con la stampa e poi strumento di divinazione capace di affascinare generazioni. La mostra, dal titolo « Tarocchi. Le origini, le carte, la fortuna » e visitabile da oggi, è viaggio tra arte, fortuna e immaginario che parla ancora al presente. All’Auditorium Modernissimo di Nembro, la scena questa sera si fa sentiero. « Sèntér Desmèss » è infatti uno spettacolo teatrale che intreccia testimonianze alpinistiche, storie industriali e memorie della Val Seriana, con la Presolana a fare da bussola simbolica. La parete nord della Presolana diventa il prisma attraverso cui rileggere imprese, trasformazioni e identità di un territorio. Teatro di narrazione, immagini, frammenti audiovisivi e materiali d’archivio costruiscono, grazie al progetto di Fondazione Ravasio, una cartografia emotiva che interroga il pubblico su ciò che resta, ciò che resiste e ciò che sta nascendo.

Preferite altro? Il weekend è appena iniziato.

7
Sab
Febbraio
h.19:00 / 19:00
Sofi gallery Bergamo
Emozioni dentro al caos

La mostra è un viaggio immersivo nella dimensione più intima dell’essere umano. Attraverso un linguaggio pittorico istintivo, materico e stratificato, Matilde Sidoti indaga il tumulto emotivo della contemporaneità.

Arte / Mostra - Vernissage
27
Ven
Febbraio
h.22:00 / 23:30
Ink Club Bergamo
Tumulto Fest

Una notte di pura energia e suoni travolgenti all'Ink Club di Bergamo, dove il rock'n'roll si mescola al punk'n'roll e al rhythm'n'roll, con performance esplosive!

Musica
27
Ven
Febbraio
h.21:00 / 22:30
Teatro Colognola Bergamo
Slip&Strip

Al Cineteatro Colognola arriva il nuovo spettacolo con protagonista il comico Angelo Pisani: Il quiz dove ogni errore costa un indumento.

Spettacoli
27
Ven
Febbraio
h.21:30 / 23:55
Daste Bergamo
The Swing Home Night

Si torna a danzare a ritmo di swing, con un evento che farà vibrare il cuore del pubblico bergamasco (e non solo).

Musica
27
Ven
Febbraio
h.21:00 / 23:00
Sala Putti San Pellegrino Terme
Valle Brembana: la Ferrovia dismessa

Per il ciclo di incontri di «Tierra!», alla Sala Putti di Villa Speranza a San Pellegrino Terme è in programma un incontro con Dino Oberti e Chiara Delfanti, che racconteranno le vicende della storica ferrovia della Valle Brembana.

Incontri
27
Ven
Febbraio
h.22:00 / 23:30
Druso Ranica
Sick Tamburo

Al Druso di Ranica, è in programma il concerto-evento della band più autentiche e riconoscibili della scena alternative italiana.

Musica

Sabato 28 febbraio

Per la rassegna «Oblò» di Teatro Prova arriva al Teatro San Giorgio di Bergamo « Crossroads », reading-concerto che si muove tra parole e musica sulle strade polverose del blues. Al centro, le vite di Robert Johnson e Billie Holiday, figure-simbolo di un’epoca segnata da segregazione, violenza e rivendicazioni civili. Le loro biografie diventano lente attraverso cui osservare le contraddizioni dell’America – e dell’Occidente – dove diritti e sopraffazione continuano a unirsi. Uno spettacolo che alterna recitazione e musica dal vivo per restituire le origini grezze, ma potentissime del blues. Al Druso di Ranica torna la prima grande festa anni Duemila d’Italia. « We love 2000 » è un tuffo collettivo tra hit indimenticabili e ricordi da gridare sotto palco.

Meglio Shakira o Beyoncé? Oppure Britney Spears? Si ballerà tra videoclip iconici, la vittoria dell’Italia ai Mondiali 2006, «Harry Potter», «Pirati dei Caraibi», «Sex and the City», «Dawson’s Creek», fino alle sonorità dance e pop che hanno segnato un decennio. In apertura il concerto dei Blumele, poi dj set fino a notte fonda.

Non vi basta? Altri appuntamenti vi aspettano!

28
Sab
Febbraio
h.22:00 / 23:50
Daste Bergamo
Be Stupid

Il Format, per chi non lo conoscesse, non si contraddistingue per un intelligenza innata. La musica è altamente a 360°, faranno girare pezzi a random passando da qualsiasi tipo e genere musicale: appuntamento a Daste!

Musica
28
Sab
Febbraio
h.22:00 / 23:55
UFO Live Mozzo
System of a Down & DefTones Tribute

All'UFO di Mozzo, una serata dedicata alla musica metal, con l'esibizione dei Adrenaline4 e Pyschosis.

Musica
28
Sab
Febbraio
h.21:00 / 23:00
Teatro di Loreto Bergamo
Alfonsina Corridora

Continua «Young Adult» di Pandemonium Teatro, la stagione teatrale per giovani adulti al Teatro di Loreto. Sul palco Teatro al Quadrato con la storia della prima donna che ha partecipato al Giro d'Italia.

Spettacoli
28
Sab
Febbraio
h.21:00 / 23:00
Teatro Crystal – Lovere Lovere
Mille anni ancora ricordando Fabrizio De André

In programma un concerto in ricordo di De André, con i musicisti Mario Arcari, Ellade Bandini, Giorgio Cordini, Laura De Luca. Iniziativa organizzata dall'Associazione no profit Perchè siamo unici.

Musica
28
Sab
Febbraio
h.13:00 / 20:00
Daste Bergamo
Bergamo in Vino

Due giorni per immergersi nel mondo del vino, incontrare chi lo produce con passione e scoprire storie di vigne, di territori e di persone. Un viaggio tra oltre 300 etichette, selezionate per offrire il meglio delle produzioni italiane e internazionali.

Food
28
Sab
Febbraio
h.17:00 / 19:30
Casa Matteo Fino del Monte
Cycle 20

In programma una mostra di un artista nuovo a Casa Matteo: Tommy Bonicelli. Artista del territorio bergamasco, con un’esperienza ventennale nell’ambito dell’arte e della ricerca personale. In esposizione una trentina di opere.

Arte / Mostra

Domenica 1° marzo

Ponti levatoi che tornano a scricchiolare, portoni che si riaprono, cortili che si animano: ripartono le « Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali », promosse dall’associazione Pianura da scoprire. Ventitré dimore storiche tra pianura bergamasca, cremasco, bassa bresciana e Adda milanese accoglieranno oggi i visitatori con visite guidate, rievocazioni in costume, laboratori per bambini, mercatini e degustazioni. Un itinerario tra rogge e paesaggi agresti alla scoperta di un patrimonio spesso poco accessibile. Al Castello di Malpaga la storia si impara… in movimento. Con l’« Accademia dei Cavalieri », grandi e piccoli potranno avvicinarsi alla scherma storica usando riproduzioni imbottite e sicure. Dopo una breve introduzione, ci sarà spazio per esercizi pratici, giochi di squadra e simulazioni di combattimento pensate per divertirsi insieme. Un modo originale per condividere un’esperienza in famiglia, tra gioco e memoria.

Non vi abbiamo convinto?

1
Dom
Marzo
h.16:15 / 17:15
La Torre del Sole Brembate di Sopra
Favole e Animali del Cielo

Un viaggio tra stelle e miti! Scoprite le storie nascoste dietro le costellazioni. Al Planetario della Torre del Sole, un'avventura tra miti e leggende vi aspetta! Perfetto per grandi e piccini.

Scienza
1
Dom
Marzo
h.09:00 / 11:00
Parco Oglio Nord Orzinuovi
Discesa in gommone

Al Parco Oglio Nord, è in programma un'esperienza unica di discesa sul fiume, in piena sicurezza accompagnati da guida esperta di rafting.

Manifestazioni
1
Dom
Marzo
h.16:30 / 17:30
Palazzo Moroni Bergamo
I capolavori della collezione di Palazzo Moroni

Una speciale visita guidata per scoprire la ricca collezione d'arte di Palazzo Moroni, la sua storia e le ragioni, anche avventurose, per le quali si è costituita.

Visite guidate
1
Dom
Marzo
h.15:00 / 16:00
Museo dei Tasso e della Storia pos… Camerata Cornello
Sulle tracce di mercanti, corrieri, santi e artisti

I bambini diventeranno degli esploratori che, attraverso alcuni elementi presenti nel borgo, ricostruiranno, con l’operatrice museale, la storia del borgo medievale di Cornello e quella della famiglia Tasso.

Bambini
1
Dom
Marzo
h.16:30 / 17:30
Sala di Lydia Gelmi Cattaneo Presezzo
Avventure di Papera & Coniglio

Prosegue «Il Teatro a Merenda» di Teatro del Vento, alla Sala Lydia Gelmi Cattaneo di Presezzo. Sul palco la compagnia Teatro del Vento con uno spettacolo per raccontare le differenti emozioni generate da nuovi incontri.

Bambini
1
Dom
Marzo
h.15:30 / 18:00
Teatro Donizetti Bergamo
Il caso Jekyll

Per la stagione di Prosa del Teatro Donizetti, sul palco grandi attori, grandi registi, grandi testi: in scena il classico di Robert Louis Stevenson in una rilettura che trasporta il testo in una ambientazione cinematografica e coinvolgente.

Teatro / Prosa

Alla ricerca di altri eventi? Basta consultare la nostra Agenda!

Approfondimenti
26/02/2026
Arte
Alla GAMeC debutta «Eau», la prima mostra italiana di Ana Silva
Articolo. La prima personale italiana di Ana Silva trasforma tessuti industriali e scarti globali in una …
25/02/2026
Musica
Bergamo celebra Gianandrea Gavazzeni, il Maestro che ha dato voce alla nostra terra
Articolo. Fino al 29 novembre, Bergamo intreccia musica, ricerca e formazione per raccontare la figura poliedrica …
24/02/2026
Altro
Storia, ingegno e passione. I musei dedicati ai motori della Bergamasca
Articolo. Dai modelli Rumi alle innovazioni SAME, un viaggio affascinante nei musei bergamaschi che raccontano oltre …
23/02/2026
Appuntamenti
Fotografia e teatro trasformano la Val Seriana in un mosaico di storie
Articolo. Lo spettacolo «Sèntérdesmèss» e la mostra «ALPIMAGIA», promossi da Fondazione Ravasio, raccontano la valle e …