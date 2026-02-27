Guida agli eventi del weekend (27 febbraio – 1 marzo)

Si sente nell’aria qualcosa di diverso: le giornate si allungano, la luce cambia, la voglia di uscire cresce. È un anticipo di primavera che porta con sé storie da riscoprire, musica da cantare, castelli da attraversare e palchi su cui fermarsi ad ascoltare. Un fine settimana per respirare aria di festa in tutta la nostra provincia.
Venerdì 27 febbraio
Un evento atteso da tempo: all’Accademia Carrara va in scena la più importante riunione mai realizzata del mazzo dei Tarocchi Colleoni. Per la prima volta, le 74 carte miniate da Bonifacio Bembo e Antonio Cicognara tornano insieme, riunendo i nuclei custoditi tra Bergamo, la Morgan Library & Museum di New York e una collezione privata bergamasca. Un’occasione rara per osservare da vicino dettagli, dorature, simboli e tecniche esecutive e per attraversare sei secoli di storia dei tarocchi: nati come gioco aristocratico nel Quattrocento, divenuti passatempo popolare con la stampa e poi strumento di divinazione capace di affascinare generazioni. La mostra, dal titolo « Tarocchi. Le origini, le carte, la fortuna » e visitabile da oggi, è viaggio tra arte, fortuna e immaginario che parla ancora al presente. All’Auditorium Modernissimo di Nembro, la scena questa sera si fa sentiero. « Sèntér Desmèss » è infatti uno spettacolo teatrale che intreccia testimonianze alpinistiche, storie industriali e memorie della Val Seriana, con la Presolana a fare da bussola simbolica. La parete nord della Presolana diventa il prisma attraverso cui rileggere imprese, trasformazioni e identità di un territorio. Teatro di narrazione, immagini, frammenti audiovisivi e materiali d’archivio costruiscono, grazie al progetto di Fondazione Ravasio, una cartografia emotiva che interroga il pubblico su ciò che resta, ciò che resiste e ciò che sta nascendo.
Sabato 28 febbraio
Per la rassegna «Oblò» di Teatro Prova arriva al Teatro San Giorgio di Bergamo « Crossroads », reading-concerto che si muove tra parole e musica sulle strade polverose del blues. Al centro, le vite di Robert Johnson e Billie Holiday, figure-simbolo di un’epoca segnata da segregazione, violenza e rivendicazioni civili. Le loro biografie diventano lente attraverso cui osservare le contraddizioni dell’America – e dell’Occidente – dove diritti e sopraffazione continuano a unirsi. Uno spettacolo che alterna recitazione e musica dal vivo per restituire le origini grezze, ma potentissime del blues. Al Druso di Ranica torna la prima grande festa anni Duemila d’Italia. « We love 2000 » è un tuffo collettivo tra hit indimenticabili e ricordi da gridare sotto palco.
Meglio Shakira o Beyoncé? Oppure Britney Spears? Si ballerà tra videoclip iconici, la vittoria dell’Italia ai Mondiali 2006, «Harry Potter», «Pirati dei Caraibi», «Sex and the City», «Dawson’s Creek», fino alle sonorità dance e pop che hanno segnato un decennio. In apertura il concerto dei Blumele, poi dj set fino a notte fonda.
Domenica 1° marzo
Ponti levatoi che tornano a scricchiolare, portoni che si riaprono, cortili che si animano: ripartono le « Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali », promosse dall’associazione Pianura da scoprire. Ventitré dimore storiche tra pianura bergamasca, cremasco, bassa bresciana e Adda milanese accoglieranno oggi i visitatori con visite guidate, rievocazioni in costume, laboratori per bambini, mercatini e degustazioni. Un itinerario tra rogge e paesaggi agresti alla scoperta di un patrimonio spesso poco accessibile. Al Castello di Malpaga la storia si impara… in movimento. Con l’« Accademia dei Cavalieri », grandi e piccoli potranno avvicinarsi alla scherma storica usando riproduzioni imbottite e sicure. Dopo una breve introduzione, ci sarà spazio per esercizi pratici, giochi di squadra e simulazioni di combattimento pensate per divertirsi insieme. Un modo originale per condividere un’esperienza in famiglia, tra gioco e memoria.
