Dal pirlì alla lippa. I giochi di una volta che fanno rivivere la Bergamo di un tempo

Se tra gli imperatori romani era diffuso il panem et circenses, si potrebbe immaginare che a Bergamo qualcuno abbia tradotto il detto latino in «pà e pirlì». Gioco bergamasco per antonomasia, come spiega l’associazione Giochi Antichi, il pirlì nasce dall’evoluzione del gioco della trottola ed era molto apprezzato, almeno fino agli anni Novanta, dai clienti delle osterie delle valli di Bergamo. Le regole? Innanzitutto, è necessario munirsi del campo da gioco, ovvero un tavolo con i bordi rialzati che rappresenta un feudo medievale. Come tale, l’area di gioco è divisa in due sezioni: il castello e le campagne circostanti, dove vengono posizionati diversi birilli. Come è lecito pensare, i birilli che trovano casa nel castello hanno un valore maggiore di quelli che, invece, sono nelle campagne. Infine, il protagonista: il pirlì, una trottola di legno che viene lanciata con l’aiuto di una frusta. A seconda dell’abilità del giocatore, che deve dosare tra forza e precisione, il pirlì deve abbattere, muovendosi, il numero maggiore di birilli. Vince il giocatore che ottiene il punteggio più alto.