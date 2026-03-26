Novità in sala: quattro film per salutare la primavera

È il ritratto di un’aristocrazia in decomposizione morale e culturale, incapace di confrontarsi con il mondo esterno e convinta della propria superiorità sulle classi subalterne (in una sequenza del film il marchese cerca di comprare il figlio nascituro dei suoi due servitori). Non è casuale che l’omicidio venga collocato simbolicamente nella notte tra il 1969 e il 1970, suggerendo un passaggio d’epoca, la fine di un ordine sociale ormai esaurito e l’ingresso in un’Italia che, superato il boom economico, si avviava verso una modernità più conflittuale, segnata da tensioni sociali e da una crescente radicalizzazione dello sguardo sulla lotta di classe. Eppure, nonostante le ambizioni, il film resta prigioniero di una messa in scena calligrafica e monocorde, appesantita da una scrittura verbosa e didascalica. La materia scandalosa che dovrebbe turbare finisce per raffreddarsi, mentre il sistema patriarcale incarnato dal protagonista maschile appare più caricaturale che realmente disturbante. Il racconto procede insomma per schematismi, senza mai diventare incisivo e restando prevedibile, quasi compiaciuto nella propria ricostruzione. A distanza di oltre sessant’anni, viene allora da chiedersi cosa resti di questa storia. Forse poco più di ciò che è sempre stata: la cronaca di un omicidio consumato dentro la vacuità di una vita privilegiata, abitata da figure incapaci di lasciare un segno che vada oltre il proprio vuoto.