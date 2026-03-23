Consigli handmade primaverili con il DAS, la pasta modellabile più famosa

Se scorriamo i reel e i caroselli alla ricerca di idee per il nostro progetto ci accorgiamo quanto siano attraversati dal desiderio di riportare nell’oggi quella sensazione confortevole della nostra infanzia, quando il mondo faceva meno paura e il divertimento era semplice e a buon mercato. Così all’aristocratica e raffinata ceramica si contrappongono forme che si accasciano su loro stesse, esperimenti mal riusciti, manufatti che nelle premesse e nelle aspettative non aspirano ad alcuna perfezione, ma al contrario rivendicano orgogliosamente il predominio del processo sul risultato: il vero traguardo è riuscire a non prendersi troppo sul serio. Non a caso le scelte grafiche e cromatiche degli oggetti in DAS che si vedono sul web richiamano moltissimo l’universo dei bambini, in un tripudio di colori accesi, tinte pastello su cui risaltano dettagli fluo, frutta antropomorfizzata ed esiti volutamente caricaturali, dove l’estetica irregolare viene accentuata di proposito, in sintonia totale con il pensiero di colui che il DAS l’ha inventato.