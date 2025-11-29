Cinque progetti handmade per prepararsi al Natale

Gli alberelli di carta sono il progetto perfetto per coinvolgere i più piccoli e allo stesso tempo dare nuova vita alla carta che abbiamo già in casa. Le possibilità sono infinite: si possono realizzare semplici coni decorati, oppure, come nell’esempio più classico, tagliare cerchi di cartoncino di diverse dimensioni, sovrapporli con un punto di colla e poi divertirsi a colorarli con i mille toni del Natale.