Un viaggio nel gusto: in Città Alta arriva la «Festa del Cioccolato»

In Città Alta il profumo del cacao torna a farsi strada. Dal 27 al 29 marzo Piazza Cittadella ospiterà infatti la «Festa del Cioccolato», giunta alla terza «Cittadella Edition». Tre giorni che saranno dedicati alle lavorazioni artigianali, agli assaggi e all’incontro diretto con maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia. Dopo il rinvio dei mesi scorsi, l’iniziativa ripartirà portando con sé la stessa capacità di attirare pubblico e trasformare uno spazio storico in un luogo di scoperta e convivialità.
«Dopo il successo delle prime due edizioni della “Festa del Cioccolato Cittadella Edition”, quest’anno abiteremo nuovamente la bellissima piazza con otto stand dei migliori mastri cioccolatieri d’Italia – spiega Cesare Rossi, direttore di Promozioni Confesercenti Bergamo – La manifestazione recupererà l’appuntamento di novembre annullato a causa del maltempo e inviterà grandi e piccini a curiosare tra gli stand e a gustare le dolci prelibatezze provenienti da diverse regioni italiane. È confermata l’originale degustazione di cioccolato e Moscato di Scanzo, eccellenza del nostro territorio, con una masterclass prevista sabato 28 alle 16 presso il ristorante Da Mimmo. Un sentito ringraziamento all’amministrazione comunale per averci nuovamente offerto la possibilità di animare piazza Cittadella con una festa ricca di sapori e convivialità. Grazie ai professionisti del settore che hanno scelto di rinnovarci la loro fiducia».
L’evento vedrà la presenza di otto maestri cioccolatieri provenienti da Cuneo, Parma, Monza Brianza, Pavia, Lecco, Firenze, Verona e Reggio Calabria, a conferma di come il capoluogo orobico sappia essere attrattivo quando si parla di cioccolato. Un mondo tutto da scoprire con gusto, testando in prima persona. Un appuntamento dedicato a grandi e piccini che possono immergersi in un settore pieno di sfaccettature, ma soprattutto fondamentale per chi con il cioccolato ci lavora.
«Siamo espositori dalla prima edizione e per noi è fondamentale essere presenti perché partecipiamo a delle fiere o a dei tour in tutta Italia. Esporre è il nostro lavoro, quindi è importante farci conoscere anche fuori dal nostro piccolo contesto, visto che proveniamo dalla Calabria – sottolinea Martina Minici della Cioccolateria Magna Grecia – Abbiamo un buon numero di cremini e tartufi di cioccolato, ma sicuramente quello che ci contraddistingue è il nostro croccante che è fatto di mandorla e miele con una copertura di cioccolato. Questo prodotto è nato dopo una lunga esperienza nella produzione di torrone calabrese, molto simile alla preparazione del croccante. Da lì siamo entrati in questo mondo e abbiamo scoperto la lavorazione del cioccolato, andando alla ricerca di prodotti di prima qualità, senza badare magari a spese. Siamo sempre attenti a ricercare quale sia la fava migliore del momento, quale pistacchio o quale nocciola utilizzare perché per noi la qualità è tutto».
Il trasferimento in Città Alta non ha allontanato nessuno, nemmeno chi è partito con la versione sul Sentierone e ha deciso di bissare la partecipazione salendo in Piazza Cittadella in uno scenario unico. «Noi siamo fra i fondatori della “Festa del Cioccolato”, un appuntamento di grande rilevanza. Città Alta è stata un po’ una scommessa, ma devo dire che la scorsa edizione è andata molto bene, con una location molto sentita dal pubblico in una cornice bellissima – aggiunge Sebastiano Maggioni di Chocolandia – Noi siamo specializzati nella produzione di tartufi al cioccolato e di cremini tanto che abbiamo circa cinquanta tipologie diverse. Questo periodo storico è un po’ particolare perché dobbiamo fronteggiare delle condizioni socio-climatiche abbastanza ballerine, determinate da guerre e problemi politici che si susseguono. Tuttavia cerchiamo di essere sempre sul pezzo, puntando su nuove tecniche all’avanguardia e regalando novità. Per esempio quest’anno saremo presenti con un cremino tropicale alla papaya o uno al cioccolato di Modica che, essendo particolarmente ruvido, si presta bene alle lavorazioni più cremose».
Oltre a essere un’occasione per allietare il palato, la «Festa del Cioccolato» offrirà anche una serie di eventi che animeranno il programma. Si partirà venerdì 27 marzo con un appuntamento pensato per i più piccoli, a partire dai bimbi della scuola dell’infanzia Centro per la Famiglia Bergamo Alta che attraverseranno gli stand ricevendo un piccolo e gustoso dono. Alle 10.30 arriveranno invece gli studenti e le studentesse del primo anno della scuola primaria «M.Ghisleni» dell’Istituto Donadoni che prenderanno parte ai laboratori condotti dal maestro cioccolatiere Gabriele Mainero per mettere direttamente mano nel cioccolato e scoprire quali opere si possano creare.
Sabato 28 marzo gli amanti del vino potranno scoprire quali abbinamenti si possono creare con il cioccolato. L’evento (gratuito previa prenotazione, fino ad esaurimento posti, scrivendo all’indirizzo email [email protected]) andrà in scena alle 16 presso il ristorante Da Mimmo, con il pasticciere Gabriele Mainero e la sommelier Francesca Pagnoncelli Folcieri, presidente del Consorzio Moscato Scanzo, che accompagneranno i presenti in un viaggio tutto nuovo sulle note del Moscato di Scanzo.
Gli orari di apertura degli stand saranno il venerdì, dalle 9 alle 19.30, il sabato, dalle 9 alle 22, e la domenica dalle 9 alle 19.30.