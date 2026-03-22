Tre cose che abbiamo capito guardando l’ultima stagione di «Mare Fuori»

Perfino i personaggi che sembrano portare una contro-lingua, Pino, Alina, Marika, Stella, non riescono a spezzare davvero il circuito. Lo incrinano, semmai, per pochi istanti. Offrono intermezzi lirici, fenditure di tenerezza, una musica che prova a opporre al frastuono del potere una forma di ribellione. Ma proprio questa fragilità rende le loro traiettorie così malinconiche: non perché siano inutili, bensì perché restano sproporzionate rispetto alla struttura che le sovrasta. E proprio per questo risultano preziosi: non perché riescano a trionfare, ma perché mostrano quanto sia difficile, e tuttavia necessario, immaginare un’altra lingua dentro un mondo che continua a parlare soprattutto quella della condanna.