Le 5 migliori serie uscite nel 2025 da recuperare a dicembre

La nuova stagione di «Platonic» affonda nel territorio più sottovalutato e più complesso delle relazioni adulte: l’amicizia tra uomo e donna che non deve trasformarsi in altro, non deve giustificarsi, non vive di imbarazzi e non detti. Sylvia e Will (Seth Rogen e Rose Byrne) sono due adulti veri, cioè due adulti che non hanno la più pallida idea di cosa stanno facendo, ma continuano a provarci lo stesso. Lei, reduce da anni di compromessi familiari, tenta di ricostruire un’identità che non sia una somma di doveri. Lui, anima irrequieta travestita da imprenditore, passa da un progetto all’altro con la stessa energia disperata con cui un disoccupato cerca lavoro un lunedì mattina.