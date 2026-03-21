Da Rossino al Monte Spedone per i magnifici panorami della Val San Martino

Raggiungiamo il cuore di Carenno (635m) e ci concediamo un giretto per le viuzze del centro storico che conservano il fascino d’un tempo. Ci portiamo in via Alessandro Manzoni dove inizia il sentiero diretto alle contrade di Fontanella, Erola e Oneta. Il percorso è agevole e, in pochi minuti, raggiungiamo le case della contrada Fontanella (717m), molto rustiche e in parte malmesse. Qui ci imbattiamo in Francesco e Graziano, due cugini che hanno sistemato la casa natale del nonno che qui ha sempre vissuto. Ne approfittiamo per scambiare due parole: «Si chiama Fontanella perché poco sopra c’è una bella sorgente presso cui, da piccoli, andavamo a prendere l’acqua per la casa. Qui era tutto coltivato, ricordo le piane coltivate a mais e frumento. C’erano anche molti alberi da frutto, tra cui numerosi ciliegi, una gioia per noi bambini. Tra coltivazioni, prodotti dell’orto e del bosco e animali il cibo, fortunatamente, non mancava. Oggi a Fontanella non abita più nessuno ma spesso saliamo per tenere in ordine la casa del nonno e la contrada. C’è sempre da faticare!».