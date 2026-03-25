La guida ai campi di tulipani, dove ammirare e raccogliere i fiori di primavera

A Gorle, nei Campi Bassi, la società agricola Fior di Tulipani propone un’esperienza più intima ma non meno immersiva. Qui i tulipani sono sbocciati il 21 marzo e saranno disponibili per tutto aprile: i circa 70mila fiori coltivati si distribuiscono in filari che alternano tonalità delicate e colori più intensi. La raccolta è libera e comprende il bulbo, permettendo di portare a casa un pezzo di primavera. Gli orari sono dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.30, mentre sabato, domenica e dal 2 all’8 aprile dalle 9 alle 18. L’ingresso è gratuito, e ogni tulipano costa 1,50 euro.