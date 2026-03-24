Giovani, la nuova idea di casa passa dalla parità

Sulla questione della parità di genere, i lavori in casa vengono immaginati come suddivisi più o meno equamente nella coppia, qualora non si riesca a essere «sufficientemente ricchi» da avere una «signora delle pulizie». Un segno che è bene ci sia una parità in questo: anche se a volte vissuta con una certa rassegnazione o tipizzazione della divisione di compiti elettivi, quantomeno è evidente la necessità di una equa distribuzione dei compiti. Mi soffermo sulla questione della spazzatura, che pare mettere in difficoltà molti degli intervistati e delle intervistate. Consiglio, anche da un punto di vista ecologico, di produrre meno rifiuti possibile, e di non accumularli. Dato che per la quasi totalità dei giovani intervistati l’idea di casa è legata all’abitare con qualcuno, spesso un o una partner, prendo la spazzatura come metafora: nelle relazioni può essere utile non accumulare ciò che ci dà fastidio e che sentiamo puzzare. È meglio imparare a affrontarlo subito, tempestivamente, per non lasciare che la sporcizia si accumuli e renda inagibile la relazione. Si tratta di imparare a comunicare nella coppia (o con chi si convive) e a parlare anche di argomenti difficili, di imparare insieme a gestire i conflitti e a renderli costruttivi. È uno sporco lavoro, e va fatto insieme.