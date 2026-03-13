Gen Z e famiglia: i giovani sono davvero più conservatori?

Se è difficile immaginarsi genitori, può esserlo ancora di più immaginarsi figli di genitori anziani. I nostri bravi ragazzi e ragazze si dicono pronti ad aiutare i loro genitori nel futuro, probabilmente senza immaginare le fatiche del prendersi cura di persone non autosufficienti o con malattie gravi o degenerative. Qui non c’è nessuna suddivisione di genere: le risposte sono uguali sia per i maschi sia per le femmine. La differenza sta nell’avere dei fratelli o delle sorelle con cui dividersi il carico, motivo per cui chi ne ha cinque è leggermente più tranquillo di chi è figlio unico.