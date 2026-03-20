La Gen Z ha ancora spazio per coltivare le proprie passioni?

Eppure, nonostante questa lucidità, la passione non arretra. Si adatta, si immagina «anche a livelli bassi», ma resiste. Non come promessa di successo, ma come forma concreta di presenza che definisce e orienta identità e plasma valori. Forse, allora, la risposta è meno pessimista di quanto si pensi. La Gen Z dalla sua non ha semplicemente «tempo» per le passioni. Ha qualcosa di più: la capacità di riconoscerle, praticarle e difenderle, anche quando non sono garantite. In un tempo spesso descritto come incerto, questi giovani non aspettano di avere tutte le condizioni ideali. Cominciano da ciò che li muove. E da lì costruiscono, passo dopo passo, il proprio posto nel mondo.