L’arte costruisce comunità: entra nel vivo il progetto «APP!»

Se in città il progetto ha aperto una riflessione, è nelle valli che «APP!» entra in una fase più operativa, quasi capillare. A San Pellegrino Terme il focus è un campo sportivo, quello dell’oratorio, che diventa spazio di trasformazione condivisa. Qui si inserisce «SAB – Street Art Ball Project», che vede protagonista l’artista Paolo Baraldi. Nel febbraio scorso si sono svolti due laboratori partecipati, realizzati in collaborazione con l’oratorio e con la squadra locale di baskin dell’associazione «Pollicino 2.0». Un lavoro di raccolta: idee, desideri, visioni legate a quello spazio e al suo utilizzo. Da questo materiale nascerà l’intervento artistico, previsto tra il 20 e il 26 aprile, che trasformerà il campo non solo visivamente, ma anche simbolicamente. «Immaginarsi un luogo rinnovato attraverso l’arte significa voler creare nuovi punti di riferimento condivisi nei luoghi che si abitano e se è vero che l’immaginario di una comunità misura l’intensità della vita sociale di un luogo, allora SAB Project è un termometro piuttosto efficace per misurare tale intensità», racconta Paolo Baraldi, art director di SAB Project. Non è un dettaglio secondario la presenza del baskin, disciplina sportiva inclusiva già praticata sul territorio: le linee di gioco verranno integrate nel progetto, rendendo il campo un dispositivo accessibile, aperto, attraversabile da corpi e abilità differenti. L’inaugurazione, prevista per maggio, sarà il momento in cui questo processo tornerà alla comunità.