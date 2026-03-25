Società del Quartetto, un concerto nel solco di Berg con il Trio Pastine Veronesi Contaldo

Il viaggio musicale attraverserà il repertorio cameristico di grandi protagonisti come Šostakovič, Berg, Schumann, Debussy e Bartok: un dialogo tra la tradizione romantica, l’avanguardia novecentesca e la Seconda Scuola di Vienna. Al centro del percorso musicale ci sarà, in particolare, la figura di Alban Berg. «Il programma proposto è nato dal desiderio di portare all’attenzione del pubblico due composizioni di Alban Berg che raramente sono presenti nelle stagioni cameristiche – spiega Elena Veronesi – ovvero il “trio Adagio”, tratto dal “Kammerkonzert” e i 2Vier Stücke per clarinetto e pianoforte op. 5”. Il primo brano fu dedicato dall’ autore al suo maestro Arnold Schoenberg per il suo cinquantesimo compleanno: composto nel 1925 è una pagina di forte carica emotiva dove la tematica è quella dell’amore nelle sue forme di più estrema passione e struggimento». «Seppur il compositore abbia adottato un linguaggio dodecafonico, nella sua arte compositiva – continua l’artista – rimane sempre evidente il profondo legame con il tardo-romanticismo e le sue tradizioni musicali. I “Vier Stücke op. 5” per clarinetto e pianoforte, sono un’opera giovanile nella quale si respira l’essenza della Vienna dei primi decenni del XX secolo attraverso piccole miniature liriche, e alcuni richiami velati come quello del suono delle campane in lontananza nel secondo pezzo e al sottile richiamo al valzer viennese nel terzo».