Un weekend per giocare e imparare: torna «Bergamo Ludens»

La dichiarazione del presidente della Cooperativa San Martino Simone Pezzotta accende subito una domanda: può veramente il gioco diventare uno strumento utile alla società? La risposta è ovviamente sì, e per molte ragioni. Innanzitutto per la capacità del gioco di spezzare le barriere sociali che spesso ci impediscono di interagire con le altre persone in modo naturale e spontaneo. Il fatto di far parte di un gruppo «costretto» a seguire delle regole comuni per arrivare ad un obiettivo rafforza i legami e spinge infatti alla collaborazione. Di questo ne è convinto anche il presidente del CSI Bergamo Gaetano Paternò, che al termine di un intervento sul gioco come potente strumento educativo, ha precisato come «eventi così mostrano che il gioco è una vera porta d’accesso alla vita associativa e a nuove forme di socialità».