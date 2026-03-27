Guida agli eventi del weekend (27 – 29 marzo)

L’inverno ormai sembra un lontano e freddo ricordo. Le giornate si allungano, la luce del Sole si fa sempre più intensa e la temperatura si alza piano piano. Noi siamo pronti ad accogliere definitivamente la bella stagione con una serie di appuntamenti in programma in città e in provincia. Eccoli per voi!
Venerdì 27 marzo
Il fine settimana inizia all’insegna del buon cibo. A Spirano prosegue la seconda edizione della «Sagra Contadina e Festa di Primavera», l’evento dedicato alla cucina bergamasca che propone un ampio programma di eventi speciali. Questa sera si parte alle 21.30 con il concerto dei Cuori Infranti, la party band che farà ballare il pubblico con i migliori successi dagli anni Settanta fino ai giorni nostri. La sagra, che proseguirà domani con la Rhandom Rock Band, si concluderà domenica, con un tuffo nel passato grazie ai giochi di una volta de La Compagnia del Re Gnocco e al concerto della The Travelling Orkestra. Nel weekend, il cuore di Città Alta si anima con la «Festa del Cioccolato», la manifestazione per gli amanti del cioccolato che ospita otto maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia. Un fine settimana da vivere tra degustazioni, stand e preziosi abbinamenti tutti da scoprire, dedicato a grandi e piccini.
Preferite altro? Il weekend è appena iniziato.
Sabato 28 marzo
Oggi torna alla Fiera di Bergamo, la quarta edizione di «DiVino Bergamo», la fiera mercato dedicata a tutti gli appassionati di enogastronomia. Protagoniste saranno le mille etichette dei migliori vini in circolazione, presentate da oltre cento aziende vitivinicole italiane e da una selezione di aziende estere. Non mancherà un ricco catalogo di distillati e prodotti gastronomici, con un menù degustazione completo e studiato per l’occasione. La giornata si concluderà con il penultimo appuntamento della rassegna «Fara Teatro e Musica». Alle 20.30, sul palco dell’auditorium «Roberto Bolchini» di Fara Gera d’Adda, salirà Alberto Fumagalli con « Fiabe crude », uno spettacolo che raccoglie alcune storie originali, che offrono una lettura lucida e coerente della contemporaneità, attraverso la lente di personaggi grotteschi, ma allo stesso tempo malinconici.
Non vi basta? Altri appuntamenti vi aspettano!
Domenica 29 marzo
La mattina di oggi sarà dedicata agli amanti della natura e del relax. Palazzo Moroni aprirà le porte del suo meraviglioso giardino e offrirà l’opportunità di un picnic nel verde , tra balle di fieno e scorci suggestivi sulla città. A partire dalle 12, nell’area dell’ortaglia, saranno allestiti alcuni punti ristoro dove acquistare spuntini, bevande e caffè, in collaborazione con l’Enoristorante La Tana di Bergamo. In serata, l’appuntamento sarà al Cineteatro Gavazzeni di Seriate, dove alle 21 andrà in scena il nuovo spettacolo del giornalista Sigfrido Ranucci. «Diario di un trapezista» è un monologo attraverso il quale Ranucci si racconta in una veste totalmente inedita e parallela a quella che siamo abituati a vedere in onda, svelando i retroscena e le scelte inaspettate che hanno segnato la realizzazione delle sue inchieste.
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