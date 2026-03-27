Guida agli eventi del weekend (27 – 29 marzo)

La mattina di oggi sarà dedicata agli amanti della natura e del relax. Palazzo Moroni aprirà le porte del suo meraviglioso giardino e offrirà l’opportunità di un picnic nel verde , tra balle di fieno e scorci suggestivi sulla città. A partire dalle 12, nell’area dell’ortaglia, saranno allestiti alcuni punti ristoro dove acquistare spuntini, bevande e caffè, in collaborazione con l’Enoristorante La Tana di Bergamo. In serata, l’appuntamento sarà al Cineteatro Gavazzeni di Seriate, dove alle 21 andrà in scena il nuovo spettacolo del giornalista Sigfrido Ranucci. «Diario di un trapezista» è un monologo attraverso il quale Ranucci si racconta in una veste totalmente inedita e parallela a quella che siamo abituati a vedere in onda, svelando i retroscena e le scelte inaspettate che hanno segnato la realizzazione delle sue inchieste.