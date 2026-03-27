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27 Marzo 2026 Appuntamenti

Guida agli eventi del weekend (27 – 29 marzo)

Guida. Dallo «Sagra Contadina» alle «Festa del Cioccolato», da «Fiabe crude» al picnic nell’Ortaglia di Palazzo Moroni, passando per «DiVino Bergamo». Ecco i nostri consigli per questo fine settimana

Lettura 1 min.
scritto da Eppen
La rivista online dedicata alla cultura e al tempo libero di Bergamo e provincia

L’inverno ormai sembra un lontano e freddo ricordo. Le giornate si allungano, la luce del Sole si fa sempre più intensa e la temperatura si alza piano piano. Noi siamo pronti ad accogliere definitivamente la bella stagione con una serie di appuntamenti in programma in città e in provincia. Eccoli per voi!

Venerdì 27 marzo

Il fine settimana inizia all’insegna del buon cibo. A Spirano prosegue la seconda edizione della «Sagra Contadina e Festa di Primavera», l’evento dedicato alla cucina bergamasca che propone un ampio programma di eventi speciali. Questa sera si parte alle 21.30 con il concerto dei Cuori Infranti, la party band che farà ballare il pubblico con i migliori successi dagli anni Settanta fino ai giorni nostri. La sagra, che proseguirà domani con la Rhandom Rock Band, si concluderà domenica, con un tuffo nel passato grazie ai giochi di una volta de La Compagnia del Re Gnocco e al concerto della The Travelling Orkestra. Nel weekend, il cuore di Città Alta si anima con la «Festa del Cioccolato», la manifestazione per gli amanti del cioccolato che ospita otto maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia. Un fine settimana da vivere tra degustazioni, stand e preziosi abbinamenti tutti da scoprire, dedicato a grandi e piccini.

Preferite altro? Il weekend è appena iniziato.

27
Ven
Marzo
h.20:30 / 22:30
Teatro San Giorgio Bergamo
Sunshine

Per la quarta edizione della rassegna «Oblò» di Teatro Prova, in scena un debutto di Teatro Prova: un’onda che scuote e travolge e viene guardata da un pubblico stupito e affascinato come davanti a una catastrofe.

Spettacoli
27
Ven
Marzo
h.20:30 / 23:00
ChorusLife Arena Bergamo
Pio e Amedeo - Stanno tutti invitati

In occasione dei 25 anni di carriera, il duo comico più irriverente del mondo dello spettacolo porta sul palco della ChorusLife Arena di Bergamo uno show con tanti ospiti e amici.

Spettacoli
27
Ven
Marzo
h.20:00 / 22:00
Sala civica "Sant'Agata" - Circoli… Bergamo
I Cheese Lab del Circolino

Al Circolino, un format che attraverso un percorso di conferenze, assaggi e degustazioni di formaggi possa far conoscere piccole realtà casearie e le eccellenze di paesi lontani.

Food
27
Ven
Marzo
h.21:00 / 23:00
Cineteatro Gavazzeni Seriate
Calcio spettacolo

Al Cineteatro Gavazzeni di Seriate, l'esordio de Gli Autogol, con uno spettacolo ambientato in uno spogliatoio di una squadra di calcio.

Spettacoli
27
Ven
Marzo
h.21:30 / 23:55
Daste Bergamo
The Swing Home Night

Si torna a danzare a ritmo di swing, con un evento che farà vibrare il cuore del pubblico bergamasco (e non solo).

Musica
27
Ven
Marzo
h.22:00 / 23:55
Keller Factory Curno
Delfini Atomici Italiani

Tornano sul palco del Keller Factory, i Delfini Atomici con un solo obiettivo: emozionare e far cantare il pubblico!

Musica

Sabato 28 marzo

Oggi torna alla Fiera di Bergamo, la quarta edizione di «DiVino Bergamo», la fiera mercato dedicata a tutti gli appassionati di enogastronomia. Protagoniste saranno le mille etichette dei migliori vini in circolazione, presentate da oltre cento aziende vitivinicole italiane e da una selezione di aziende estere. Non mancherà un ricco catalogo di distillati e prodotti gastronomici, con un menù degustazione completo e studiato per l’occasione. La giornata si concluderà con il penultimo appuntamento della rassegna «Fara Teatro e Musica». Alle 20.30, sul palco dell’auditorium «Roberto Bolchini» di Fara Gera d’Adda, salirà Alberto Fumagalli con « Fiabe crude », uno spettacolo che raccoglie alcune storie originali, che offrono una lettura lucida e coerente della contemporaneità, attraverso la lente di personaggi grotteschi, ma allo stesso tempo malinconici.

Non vi basta? Altri appuntamenti vi aspettano!

28
Sab
Marzo
h.14:00 / 18:00
Teatro di Loreto Bergamo
Festa di Primavera

In programma al Centro Civico di Loreto, la Festa di Primavera di Pandemonium Teatro: un pomeriggio di gioco, merenda in compagnia e «Doors», spettacolo per tutti di clownerie con coinvolgimento del pubblico.

Bambini
28
Sab
Marzo
h.21:00 / 23:00
Teatro Donizetti Bergamo
All'ombra di Narciso

Al Teatro Donizetti, Roberta Bruzzone indaga l'epoca della rabbia. Un viaggio nel lato oscuro dei giovani che uccidono, tra psicologia, educazione e moniti per capire e prevenire.

Teatro
28
Sab
Marzo
h.21:00 / 23:00
Sala Itineris Ponteranica
Paturnie

Per la rassegna «35 e non sentirli», Erbamil propone uno spettacolo ambientato in una stazione radio con pubblico dal vivo, in un sottile gioco di metateatro dove gli spettatori sono anche il pubblico che assiste alla diretta radiofonica.

Spettacoli
28
Sab
Marzo
h.10:30 / 12:00
Museo Diocesano Adriano Bernareggi Bergamo
Salmeggia In&Out

Per il progetto «Salmeggia 400. Un pittore da Nembro nella Storia», è in programma un Itinerario artistico tra Bernareggi, Cattedrale, Basilica in Città Alta.

Visite guidate
28
Sab
Marzo
h.15:00 / 17:30
Crespi d'Adda Capriate San Gervasio
Visita Guidata al Villaggio Operaio Crespi d'Adda tra Curiosità e Segreti

Questa visita guidata vi condurrà alla scoperta del suggestivo villaggio operaio di Crespi d’Adda, un gioiello di architettura industriale riconosciuto come Patrimonio dell’UNESCO nel 1995.

Visite guidate
28
Sab
Marzo
h.10:00 / 19:00
Daste Bergamo
Bergamo Ludens

Bergamo si prepara a trasformarsi nella capitale del Gioco e del divertimento con la quarta edizione di «Bergamo Ludens», il festival dedicato a tutte le forme di Gioco!

Manifestazioni

Domenica 29 marzo

La mattina di oggi sarà dedicata agli amanti della natura e del relax. Palazzo Moroni aprirà le porte del suo meraviglioso giardino e offrirà l’opportunità di un picnic nel verde , tra balle di fieno e scorci suggestivi sulla città. A partire dalle 12, nell’area dell’ortaglia, saranno allestiti alcuni punti ristoro dove acquistare spuntini, bevande e caffè, in collaborazione con l’Enoristorante La Tana di Bergamo. In serata, l’appuntamento sarà al Cineteatro Gavazzeni di Seriate, dove alle 21 andrà in scena il nuovo spettacolo del giornalista Sigfrido Ranucci. «Diario di un trapezista» è un monologo attraverso il quale Ranucci si racconta in una veste totalmente inedita e parallela a quella che siamo abituati a vedere in onda, svelando i retroscena e le scelte inaspettate che hanno segnato la realizzazione delle sue inchieste.

Non vi abbiamo convinto?

29
Dom
Marzo
h.10:00 / 12:00
ChorusLife Bergamo
Vintage Pit-Stop

ChorusLife accende i riflettori sul raduno statico dedicato alle auto e moto d’epoca, affiancate da modelli moderni diventati icone.

Manifestazioni
29
Dom
Marzo
h.10:30 / 13:00
Museo Diocesano Adriano Bernareggi Bergamo
Ti racconto il Bernareggi

Per conoscere il museo da vicino, un itinerario che approfondirà la storia dell'affascinante architettura del Palazzo Vescovile a partire dalla sua nascita in epoca romana, l'evoluzione medioevale fino ad arrivare al suo aspetto contemporaneo.

Visite guidate
29
Dom
Marzo
h.10:30 / 11:30
Parco Leidi Bergamo
Bergamo in movimento

Un ciclo di dieci incontri gratuiti di fitness e wellness nei parchi della città di Bergamo, pensato per trasformare gli spazi verdi urbani di dieci quartieri in vere e proprie palestre a cielo aperto.

Outdoor
29
Dom
Marzo
h.15:00 / 17:00
Museo della Valle Zogno
Marionette fatte a mano

Con stoffe, fili, bottoni e piccoli materiali di riciclo si costruisce una marionetta della tradizione. Il Museo della Valle non è solo un luogo che custodisce oggetti del passato: è uno spazio vivo, dove storia e tradizione diventano esperienza diretta.

Bambini / Laboratori per bambini
29
Dom
Marzo
h.19:00 / 20:30
Fondaco del Sale Bergamo
Amàre Femmine

Al Fondaco del Sale, è in programma uno spettacolo della compagnia Far.SA Teatro sull'essere donna tra gli anni Venti e Sessanta, diretto da Francesco Pesola.

Spettacoli
29
Dom
Marzo
h.16:30 / 18:00
Teatro di Loreto Bergamo
Mr. Ping Pong

Si conclude «Il Teatro delle Meraviglie» di Pandemonium Teatro, la stagione teatrale per i più piccoli e le famiglie al Teatro di Loreto. Sul palco Compagnia Nando e Maila con una sfida clownesca tra sport e risate.

Bambini / Teatro per bambini

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