Handmade, alcune idee last minute per Pasqua

Posizionate foglioline o piccoli fiori su ogni uovo (per aiutarvi, potete usare anche un tocco impercettibile di miele o di colla stick), avvolgetelo in un pezzo di collant e legatelo stretto facendo un nodo o fissandolo con dello spago. In una pentola capiente mettete le uova insieme a due o tre grosse manciate di bucce di cipolla, coprite con acqua e aggiungete due cucchiai di aceto bianco. Accendete il fornello e portate il tutto ad ebollizione. Quando l’acqua bolle, iniziate a contare i minuti. Se il vostro obiettivo è ottenere delle gustose uova sode dal guscio decorato, il tempo di bollitura ottimale è di circa 8-10 minuti; la colorazione esterna sarà visibile ma meno intensa. Se invece la vostra priorità è l’aspetto esterno delle uova e non avete intenzione di mangiarle, potete lasciarle cuocere fino a 15-20 minuti. Così facendo il colore sarà più carico e le uova saranno comunque commestibili, ma il tuorlo risulterà asciutto al palato e avrà un alone verde-grigio. Lasciate le uova in ammollo nell’acqua colorata finché non si raffreddano completamente. Se cercate un colore molto intenso, lasciatele in ammollo tutta la notte. Togliete le uova, rimuovetele dall’involucro e asciugatele delicatamente. Voilà, ecco la vostra creazione conclusa.