«Io, oltre la malattia»: il racconto fotografico che cambia lo sguardo sul tumore al seno

Per questo progetto, a raccontare le donne attraverso immagini è la fotografa Stefania Sacchi; il risultato non è solo una serie di ritratti, ma un percorso: attraversare la malattia, guardarla, provare a lasciarla alle spalle e tornare a essere se stesse. Con il proprio nome, il proprio corpo, le proprie passioni. E con un po’ di luce addosso. Per Cinzia Saba, una delle donne che hanno partecipato al progetto, l’esperienza è stata qualcosa di più di uno shooting fotografico: «Nel momento in cui ci siamo spogliate eravamo tutte diverse, ma sorprendentemente unite. È stato un momento di guarigione: pur essendo in fasi diverse, in qualche modo ci siamo liberate idealmente della malattia».