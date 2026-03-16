A Torre Boldone c’è l’oreficeria Mori, la bottega dei ricordi preziosi

Eppure non tutto si ripete, all’oreficeria. I tempi sono cambiati, e anche le necessità di chi si rivolge a Cinzia e a Giuliano Mori. «La clientela – continua Cinzia – è sempre più variegata, e ha esigenze più varie: ora si chiede molto anche l’argento, a differenza di una ventina d’anni fa in cui era più in voga l’oro, soprattutto per una questione di costi. Le persone arrivano da noi per progettare e realizzare gioielli su misura. Se prima i clienti trovavano nel prodotto già fatto qualcosa che la soddisfaceva, oggi si sta riscoprendo la strada delle personalizzazioni, anche per dare nuova vita a gioielli di famiglia». Con le nuove tecnologie, il su misura acquista ogni volta un significato speciale. Grazie a un’apposita stampante 3D vengono creati i modelli in cera, il punto di partenza per realizzare poi il prodotto in metallo prezioso: si tratta di un’evoluzione della tecnica «a cera persa», un metodo di fusione noto fin dall’età del bronzo utilizzato per creare sculture e gioielli. Una tecnica che permette di ottenere una copia in metallo del prototipo in cera, che poi andrà sgrezzata e limata: le applicazioni di questo metodo sono infinite, e aprono le porte alla creatività.