Perché amiamo il trash e perché ci riguarda più di quanto crediamo?

A interrogarsi su questa categoria ambigua e aleatoria è Giuseppe Previtali, docente e ricercatore in Cinema e media audiovisivi presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere dell’Università degli Studi di Bergamo e autore del volume «Che cos’è il trash?» (Carocci editore). Il suo lavoro prende le distanze da una concezione superficiale del trash come di una semplice degenerazione estetica e propone invece di considerarlo una cartina di tornasole della cultura visiva contemporanea. Il trash, suggerisce il ricercatore, non è tanto una qualità intrinseca degli oggetti quanto una modalità di percezione: uno sguardo collettivo attraverso cui attribuiamo significato a determinati prodotti culturali. Comprenderlo significa interrogarsi non solo sugli oggetti che definiamo trash, ma soprattutto su chi li guarda e sul perché li guarda in un certo modo.