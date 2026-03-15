Abbandonare mura e corazze in tempo di guerra

Vi propongo ora una piccola deviazione immaginativa. C’era una volta un re, a capo di un piccolo ma facoltoso regno. Per difendere il regno, e le sue ricchezze, da eventuali invasori – siamo in un’epoca di scorribande barbariche – fa costruire delle mura possenti, che fa difendere assiduamente dal suo esercito. Passa il tempo, i barbari non arrivano, mura e difese restano. Ogni tanto un viandante bussa al portone, porta la notizia che la minaccia è definitivamente lontana, si possono aprire le porte, mollare le armi, ma figuriamoci…Potrebbe essere una spia! Effettivamente in passato abbiamo visto i barbari e la loro violenza, e le difese restano alte e i forestieri vanno tenuti all’esterno della cinta. Pian piano il re, forse una volta illuminato, diventa un dittatore oppressivo e autoritario, anche gli oppositori interni vengono perseguitati e le libertà limitate. E così il tempo continua a passare, le risorse del regno a diminuire e il castello e i suoi abitanti restano immobili.