coseserie: “Inventing Anna”: storia di una profezia che si auto-adempie

Ebbene, vi svelo un segreto: le serie tv funzionano e si sviluppano attraverso eccezioni e ricorrenze . Le ricorrenze si collegano alle nostre convinzioni, a ciò che sappiamo già, a quello che crediamo giusto, vero, necessario. Si esprimono generalmente aggrappandosi a luoghi comuni ed è in questo che risiede la loro efficacia. Possiamo dire, ad esempio: “I soldi non fanno la felicità” e Anna ci risponderebbe “Però meglio piangere in una Ferrari che in una Fiat Punto” . Le eccezioni sono l’imprevisto. È quello che generalmente ci tiene incollati allo schermo, perché l’eccezione fa appello alle nostre paure , ai nostri desideri nascosti, alle nostre passioni più recondite. È vero, i soldi non fanno la felicità, ma tutti vorremmo averne abbastanza da non dover lavorare tutti i giorni. C’è chi gioca alla lotteria, chi prova a scrivere un libro di successo, un articolo che gli svolti la carriera (no, non sono io…). I soldi non fanno la felicità e la felicità non esiste. Ma noi speriamo sempre di essere l’eccezione che conferma la regola , almeno finché non facciamo i conti con la realtà.