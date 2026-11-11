La nuova stagione del Teatro Crystal di Lovere fa ridere, incontrare e riflettere

Sei appuntamenti per il pubblico adulto, tre pomeriggi dedicati ai più piccoli e un palcoscenico che torna a essere luogo di incontro, riflessione e divertimento. Il Teatro Crystal di Lovere presenta la stagione 2026/2027, la ventiquattresima della sua programmazione teatrale, con un cartellone che attraversa generi e linguaggi differenti: dalla commedia alla drammaturgia contemporanea, dai grandi testi del Novecento agli spettacoli per l'infanzia. Una proposta che alterna interpreti noti del teatro italiano e compagnie specializzate, affrontando temi universali come le relazioni, i legami familiari, la memoria e il cambiamento.
A tenere insieme i diversi appuntamenti è la capacità del teatro di osservare il presente attraverso storie, personaggi e situazioni in cui riconoscersi, anche quando appartengono a epoche e contesti lontani. Le dinamiche di coppia, le trasformazioni dei rapporti familiari, il confronto tra generazioni e il peso delle responsabilità individuali diventano occasioni per interrogarsi sulla complessità delle relazioni umane, senza rinunciare alla leggerezza della commedia e alla forza del racconto. Un percorso che mette accanto registri differenti, dalla comicità irriverente alla profondità della drammaturgia, confermando il valore di una programmazione capace di rivolgersi a pubblici diversi.
Accanto alla stagione principale torna anche «Crystallino», la rassegna dedicata a bambini e famiglie, con tre spettacoli domenicali che utilizzano il gioco e l'immaginazione per raccontare emozioni, diversità e amicizia. Anche per i più piccoli il palcoscenico diventa uno spazio di scoperta: attraverso storie, metamorfosi e incontri inattesi, il teatro accompagna il pubblico in un viaggio tra paure da superare, cambiamenti da accogliere e differenze da conoscere.
La stagione teatrale per adulti
Ad aprire il cartellone sarà « L'illusione coniugale » , commedia di Éric Assous diretta da Stefano Artissunch, con Rosita Celentano, Attilio Fontana e Stefano Artissunch. Gli appuntamenti sono sabato 14 novembre 2026 alle 20.45 e domenica 15 novembre alle 16. Al centro della vicenda una coppia apparentemente perfetta, Giovanna e Massimo, alle prese con un confronto sulle rispettive infedeltà. L'arrivo di Claudio, vecchio amico di Massimo e possibile amante di Giovanna, complica ulteriormente la situazione. Tra confessioni, segreti e battute brillanti, una commedia che mette in discussione le illusioni sulle quali si fondano i rapporti di coppia.
A dicembre sarà la volta di « Pane e zucchero » , con Antonio Provasio e Maicol Trotta, testo di Mitia Del Brocco e regia di Provasio. Lo spettacolo andrà in scena domenica 13 dicembre 2026 alle 16 e sabato 19 dicembre alle 20.45. L'eclettico capocomico della Compagnia I Legnanesi accompagna il pubblico in un viaggio tra passato e presente, mettendo a confronto i ritmi frenetici di oggi con la lentezza e la semplicità di un tempo. Dai ricordi del Natale in famiglia alla merenda con pane e zucchero, passando per i social network, il bullismo, la musica e lo sport, lo spettacolo si interroga con ironia su quanto siano cambiate le abitudini e le relazioni: era meglio allora o oggi?
Il nuovo anno si apre con «Madre per sempre», in scena sabato 9 gennaio 2027 alle 20.45 e domenica 10 gennaio alle 16. Sul palco Marisa Laurito e Giorgia Würth, protagoniste del testo di Marta Barceló diretto da Siddhartha Prestinari. La storia racconta l'incontro tra due donne molto diverse: una prossima alla pensione e senza figli, l'altra immersa nel mondo della produzione audiovisiva e senza madre. Entrambe cercano di colmare un vuoto e, attraverso confidenze e racconti, costruiscono un rapporto che supera le iniziali distanze. Una riflessione delicata sulla maternità e sulla famiglia scelta, capace di andare oltre i legami biologici.
A febbraio arriva uno dei grandi classici del teatro del Novecento: « Erano tutti miei figli » di Arthur Miller, con Elio De Capitani, Cristina Crippa, Angelo Di Genio e Caterina Erba, per la regia di De Capitani. Gli spettacoli sono in programma sabato 13 febbraio 2027 alle 20.45 e domenica 14 febbraio alle 16. Ambientato nell'America del secondo dopoguerra, il dramma racconta la famiglia Keller, il cui equilibrio viene incrinato dal ritorno di verità legate alla guerra e alle responsabilità del padre Joe, assolto dall'accusa di aver venduto pezzi difettosi all'aviazione americana, provocando la morte di ventuno piloti. Attraverso il conflitto tra genitori e figli, Miller affronta il tema della responsabilità morale individuale e delle conseguenze delle proprie scelte.
A marzo il palcoscenico accoglierà Paolo Rossi con « Onora i padri e paga la psicologa » , spettacolo scritto e diretto dallo stesso artista, insieme a Caterina Gabanella. Gli appuntamenti sono sabato 6 marzo 2027 alle 20.45 e domenica 7 marzo alle 16. Un comico in terapia con la propria psicologa, accompagnato da due musicanti che fanno da colonna sonora dal vivo, racconta i propri lati oscuri e rende omaggio ai maestri che hanno segnato il suo percorso. Tra improvvisazione, letteratura, episodi autobiografici e musica, Rossi costruisce una performance satirica dal linguaggio irriverente, che attraverso la comicità racconta anche il disorientamento del presente.
A chiudere la stagione sarà « Contrazioni pericolose , commedia scritta e diretta da Gabriele Pignotta, con Rocío Muñoz Morales, Giorgio Lupano e Gabriele Pignotta. In scena sabato 3 aprile 2027 alle 20.45 e domenica 4 aprile alle 16. La vicenda si svolge nella sala travaglio di un ospedale romano, dove una donna sta per partorire. Al suo fianco c'è un amico speciale, un manager egocentrico al quale ha nascosto la gravidanza. Sarà proprio l'imminenza del parto a far emergere la natura del loro rapporto: un amore mai dichiarato, frenato dalla paura di cambiare. Una commedia ironica e commovente sulle fragilità, i desideri e le contraddizioni delle relazioni contemporanee.
«Crystallino», tre domeniche a teatro per bambini e famiglie
Accanto alla stagione principale, il «Crystallino», giunto alla quarta edizione, propone tre appuntamenti domenicali alle 15, pensati per avvicinare i più piccoli al linguaggio teatrale.
Si comincia domenica 29 novembre 2026 con « Nascondini » , produzione Teatro Telaio con Francesca Cecala e Pietro Mazzoldi, regia di Angelo Facchetti. Tina e Dino mostrano al pubblico come ci si nasconde, trasformando un gioco familiare in un'occasione per esplorare paure, timidezze e desiderio di avventura. Perché i bambini si nascondono? Per scherzo, per paura o per aspettare che qualcuno li venga a cercare. Uno spettacolo che invita ad accettarsi per ciò che si è e a trovare il coraggio di mostrarsi agli altri.
Il secondo appuntamento è domenica 24 gennaio 2027 con « Tutto cambia! Il bruco e la farfalla e altri racconti » , produzione Teatro Gioco Vita, con Deniz Azhar Azari e regia di Marco Ferro. Ispirandosi ai racconti classici, alle Metamorfosi di Ovidio e a opere moderne e scientifiche, lo spettacolo accompagna bambine e bambini nel mondo delle trasformazioni. Attraverso giochi di ombre e animazione, il viaggio del bruco che diventa farfalla e del seme che si trasforma in albero diventa una metafora del cambiamento, affrontato come occasione di scoperta e nuove possibilità.
Chiude la rassegna domenica 21 febbraio 2027 « A metà strada. Storia di giraffa e pinguino » , produzione Teatro del Buratto, con Roberto Capaldo e Jessica Leonello, che firmano anche la regia. Una giraffa solitaria decide di affidare al vento una lettera, che raggiunge un pinguino inventore con il sogno di volare. I due scelgono di incontrarsi a metà strada, pur non sapendo nulla l'uno dell'altra. Attraverso uno scambio di lettere divertente, imparano a conoscersi e a superare le distanze. Una storia sull'amicizia, sulla diversità e sulla capacità di cambiare il proprio punto di vista.
Biglietteria (h2)
La prevendita tutti gli spettacoli è attiva dal 29 ottobre online sul sito www.teatrocrystal.it oppure presso il teatro un'ora prima dell'inizio. Per la stagione adulti è prevista, inoltre, nella settimana dello spettacolo la possibilità di acquistare i biglietti presso il teatro il giovedì dalle 16 alle 18 e il sabato dalle 10 alle 12 Informazioni cellulare: 333.1090049 e-mail [email protected] - www.teatrocrystal.it