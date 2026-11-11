La nuova stagione del Teatro Crystal di Lovere fa ridere, incontrare e riflettere

A dicembre sarà la volta di « Pane e zucchero » , con Antonio Provasio e Maicol Trotta, testo di Mitia Del Brocco e regia di Provasio. Lo spettacolo andrà in scena domenica 13 dicembre 2026 alle 16 e sabato 19 dicembre alle 20.45. L'eclettico capocomico della Compagnia I Legnanesi accompagna il pubblico in un viaggio tra passato e presente, mettendo a confronto i ritmi frenetici di oggi con la lentezza e la semplicità di un tempo. Dai ricordi del Natale in famiglia alla merenda con pane e zucchero, passando per i social network, il bullismo, la musica e lo sport, lo spettacolo si interroga con ironia su quanto siano cambiate le abitudini e le relazioni: era meglio allora o oggi?