Cinque modi diversi di stare a teatro a Bergamo a settembre

A comporre questo piccolo percorso sono Terre del Vescovado Teatro Festival, Segnali Experimenta, deSidera Bergamo Festival, il Teatro Tascabile di Bergamo e cittadiDanza. Cinque progetti con storie e identità differenti, capaci di far circolare artisti e pratiche tra la città e la provincia e di creare occasioni di incontro e relazione. Un “insieme”, dove ogni appuntamento chiede allo spettatore di cambiare prospettiva e, almeno per il tempo dello spettacolo, entrare in un’idea diversa di teatro.