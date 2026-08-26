Coreografie, voci e ritmi dal mondo arrivano a Bergamo con «Festival Danza Estate»

La danza si muoverà dentro la città seguendone geografie molto diverse, entrando nei teatri e negli spazi culturali, risalendo verso le Mura, occupando un chiostro, un parco, una palestra, incontrando architetture nate per altri usi e modificandone temporaneamente la percezione. Una traiettoria costruita attraverso diciotto titoli, venti artisti e compagnie e tredici luoghi, nella quale trovano spazio alcune delle voci più riconoscibili della coreografia contemporanea insieme alla ricerca emergente e a una presenza internazionale particolarmente significativa. «Il corpo inteso come territorio aperto e poroso, capace di accogliere trasformazioni, ascolto e nuove forme di prossimità», lo definisce la direttrice artistica Flavia Vecchiarelli. Una direzione che FDE porta avanti mentre si avvicina ai quarant’anni di attività, dopo aver ricevuto nel 2025 la Civica Benemerenza del Comune di Bergamo, continuando a interrogare il rapporto tra danza, città e persone e ciò che accade quando corpi, luoghi e sguardi entrano in relazione.