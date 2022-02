Gioppino & i suoi fratelli: il carnevale dei burattini

Una rassegna pensata per dare luce alla tradizione del Carnevale, avvenimento antico nel calendario annuale, che riporta all’utilizzo della maschera come libertà di espressione: “il singolo, con l’abbandono degli attributi propri del censo e del collocamento sociale, e tramite l’uso di maschera e costume, si sente parte di una collettività libera e per nulla rigidamente gerarchica e, in questa, si rinnova” , spiega Loglio. Precisando: “In ciò si può avvertire la ciclicità del tempo: un eterno susseguirsi di morte e rinascita che richiede un parametro nuovo per scandire le trasformazioni fisiologiche. Questo dispositivo è il grottesco, ambivalente metafora propositiva e di negazione. Il grottesco, a sua volta, si risolve nella risata. È in queste premesse che le Maschere della Commedia dell’Arte, se scrostate da patine estetizzanti, trovano la loro ragione d’essere. Arlecchino, Pulcinella e Brighella, solo per citare le più famose, sovvertono gli ordini costituiti, mostrano gli istinti e smascherano le nudità degli umani” .