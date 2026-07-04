«Sguardi all’insù», il teatro che parla ai bambini e alle bambine (e fa bene anche ai grandi)

Doppio appuntamento, invece, per « Leggende » di Teatroallosso e Compagnia Omphaloz: il 25 luglio nel Cortile Lo stalù di Valbrembo e il 23 agosto a Presezzo, in Piazza del Tricolore Autieri d’Italia. Quattro cantastorie viaggiano alla ricerca di antiche leggende e di un fuoco attorno a cui raccontarle. Il pubblico, da vero protagonista, sarà invitato a riunirsi intorno a una grande tenda bianca e un falò e ad animare le storie. Non mancheranno giocolerie e acrobazie volanti. Mercoledì 29 luglio, nel Parco 2 Giugno di Filago, arriverà « Le rocambolesche avventure dell’orso Nicola, del ragnetto Eugenio e del moscerino che voleva vedere il mondo e che rese tutti felici », strampalato titolo della Compagnia Airone de Falco. «Abbiamo ospitato questo spettacolo anche l’anno scorso – spiega Federica Falgari – ma quella sera ci fu praticamente un uragano, per cui non ebbe il successo che ci aspettavamo. Ci teniamo a riportarlo perché è uno spettacolo di teatro di narrazione di una compagnia molto nota a livello nazionale ed è una bellissima storia di convivenza: tre animali si trovano ad abitare la stessa casa e a far fronte alle loro differenze. Credo sia una storia che in questo momento tanti bambini dovrebbero ascoltare». Giovedì 30 luglio l’appuntamento sarà a Terno d’Isola, in Piazza 7 Martiri, con « Cappuccetto Rosso. Nella pancia del lupo », una rilettura della celebre fiaba firmata dalla compagnia Altri posti in piedi, dove la protagonista si chiama Elsbet e la storia prende direzioni inaspettate. E ancora, si tornerà il 5 agosto a Terno d’Isola, questa volta al Parco Fernanda Pivano, con « La gallinella rossa » di TCP Tanti Così Progetti/Accademia Perduta Romagna Teatri. Un altro titolo da non perdere, anche solo per la presenza di Danilo Conti, grandissimo attore di teatro ragazzi italiano.