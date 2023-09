A Valbrembo scende in campo anche L’Eco café

«L’Asd La Passione di Yara è progetto nato tre anni fa – spiega il presidente della squadra Fulvio Gambirasio – È davvero emozionante vedere il nome della nostra associazione sui campi di tutta la provincia. In questo modo portiamo concretamente il messaggio della Passione di Yara tra i più piccoli: la passione è vita ed è il motore che muove tutto. Noi vogliamo promuovere i veri valori del calcio e dello sport in generale, valori che purtroppo non fanno notizia e che a volte vengono messi da parte. Le squadre di Serie A fanno moltissimo per il sociale e questo lavoro non viene mai valorizzato: con il momento di “calcio speciale” e con la nostra squadra vogliamo proprio continuare ad accendere i riflettori su questo tema fondamentale».