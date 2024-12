Ai Mercatini di Ambivere domenica di musica, spettacoli e comunità

Accompagnati dagli aromi natalizi, ci si poteva incamminare nel tanto atteso villaggio di Babbo Natale. Dieci le capanne disposte lungo via de Gasperi con puzzle, fionde in legno e tanti altri giochi per divertirsi in compagnia. Tappa obbligatoria, ovviamente, da Babbo Natale, pronto, insieme ai suoi fidati elfi, per fare qualche scatto insieme e consegnare peluche e caramelle ai bimbi.