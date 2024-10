«Palosco e… ghera öna olta»: (ri)scoprire il passato contadino

Tanti poi saranno i laboratori in programma per scoprire l’arte e la pazienza del lavoro manuale. A Palosco, i più piccoli potranno infatti toccare con mano i mestieri degli artigiani, come quello del casaro, del fabbro e di chi era impegnato nella bachicoltura. «Verranno coinvolti anche i commercianti paloschesi che allestiranno i propri negozi come una volta – spiega Massimo Finazzi, assessore al Commercio e all’Istruzione di Palosco – La rievocazione non è fine a se stessa, ma è per riavvicinare la gente di oggi al paese». Grazie a »Palosco e… ghera öna olta», passato e presente dialogheranno, facendo riaffiorare ricordi o nuove consapevolezze, a seconda dell’età.