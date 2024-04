Tutto il bello della «Fiera Agricola della Pianura Bergamasca», un incontro tra più generazioni

Una vera e propria occupazione per qualcuno, un hobby per qualcun altro: l’attività agricola attrae oggi diversi under 30 che, in occasione della Fiera, erano lì per lavare, tosare e pettinare i propri animali con la stessa cura. La «Fiera Agricola della Pianura Bergamasca» ha coinvolto tanti giovani, anche grazie alle iniziative come il Junior Show Treviglio, in collaborazione con A.R.A.L E e AGAFI, o il convegno «Giovani Impresa Day» di Coldiretti.