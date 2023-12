bestof2023: Alice Chioda, l’antica arte dell’henné al «Festival dell’Oriente»

La storia di Alice ci parla di una passione artistica divenuta professione, ma non è facile e ci vogliono alcuni ingredienti specifici per creare questo tipo di successo. «In un lavoro come il mio, se non usi i social non esisti: è un passaparola con un bacino di utenza grandissima. Ma attenzione a non usarli come sola pubblicità: devi creare dei contenuti interessanti. Ad esempio, io condivido la mia ricetta dell’henné. Se dai delle informazioni che le persone possono usare senza per forza dover comprare qualcosa, ti vedranno come persona affidabile. Uso molto questi canali per spiegare la differenza tra henné chimico e naturale, perché nei laboratori ho visto bambini con le cicatrici degli henné fatti in spiaggia, ed è utile che io condivida queste informazioni con il mio pubblico. Se vuoi ti aiuto anche a trovare qualcuno vicino a te che faccia il mio stesso lavoro, grazie alla mia rete di contatti, poi puoi comprare da me i conetti, ma ti ho dato un contenuto interessante prima di ricevere qualcosa in cambio».