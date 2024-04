Buona Pasqua da Eppen al suono delle campane, custodi di una terra di mezzo tra il cielo e il sagrato. Suonano per non lasciare solo nessuno

Oggi che prospettiva c’è per il suono delle campane? «Poiché sono convinto che le campane raccontino qualcosa di reale e di vero, necessariamente per loro c’è un futuro. Non facile, perché in effetti non tutti accettano la realtà con coraggio. Posso smettere di dire che si muore, ma si morirà sempre perché la realtà non è fatta solo di gioie, ma anche i suoi momenti di fatica, prova e non senso. Anzi le campane che suonano a lutto, non lasciano solo il morto e non lasciano soli nemmeno i dolenti, accolgono il loro dolore nell’abbraccio della comunità. Hanno un linguaggio che ci permette di far emergere il lutto. Ascoltate le campane che suonano le allegrezze nei giorni delle prime comunioni dei bambini, non sentite che danno voce al loro sorriso? Questa è la speranza del mondo delle campane».